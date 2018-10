F1 - McLaren | Alonso | ' Vandoorne è uno dei due migliori talenti nel paddock'

F1 McLaren - Alonso : «Ogni gara è sempre più difficile» : Il due volte campione del mondo deve ancora decidere dove gareggerà la prossima stagione, con la IndyCar che sembra essere la sua destinazione più probabile. Indipendentemente da ciò che riserva il ...

F1 - McLaren - Alonso : 'Il 7° posto nel campionato piloti? Un obiettivo insignificante' : ... è ancora in lizza per agguantare la posizione di 'migliore degli altri': in virtù del gruzzoletto di punti accumulato nelle prime gare, infatti, il due volte campione del mondo si trova a solo tre ...

F1 - Renault - Sainz sul futuro : 'McLaren è un grande team - chiederò consigli ad Alonso' [VIDEO] : Nel corso della trasmissione Paddock Live Show, andata in onda questa sera su Sky Sport F1 HD, Carlos Sainz ha parlato del proprio futuro in McLaren , sottolineando come il team inglese abbia tutte le capacità per uscire da questa complicata situazione. Secondo lo spagnolo, infatti,...

F1 McLaren - Alonso : «Ci sono circuiti in cui soffriremo» : TORINO - A Singapore Fernando Alonso ha centrato un ottavo posto che è tra i migliori risultati stagionali per la McLaren, ma mette subito in guardia il team e i suoi tifosi ai microfoni di As sulle ...

Rivoluzione McLaren - dopo Alonso anche Vandoorne lascia : Roma, 3 set., askanews, - dopo il ritiro di Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà la McLaren a fine stagione, l'annuncio ufficiale è arrivato oggi su Twitter. Arrivato a Woking nel 2013, il ...

F1 McLaren - Alonso : «Grazie Italia. Grazie Monza» : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

F1 McLaren - Alonso : «Monza è un posto unico. Grazie Italia» : TORINO - Ha già annunciato il suo ritiro dalla Formula 1 Fernando Alonso e quindi per lui domenica sarà il suo ultimo GP di Monza. Nel 2010 era stato proprio lo spagnolo a portare alla vittoria per l'...

F1 - Button ‘smaschera’ Fernando Alonso : “se la McLaren tornerà competitiva - lo rivedremo nel circus” : Secondo l’ex compagno di squadra, lo spagnolo tornerà in Formula 1 se la McLaren dovesse tornare a competere per la vittoria Pochi giorni fa Fernando Alonso ha annunciato che lascerà la Formula 1, lasciando il posto in McLaren al connazionale Sainz. Una scelta precisa e ponderata, dovuta alla mancanza di competitività del team di Woking, costretto a lottare per le posizioni di centro classifica. Photo4/LaPresse Possibile ...

F1 2019 : Sainz in McLaren al posto di Alonso. In Ferrari resta Raikkonen - : GIRO DI VOLANTI Ancora non è avvenuto l'annuncio ufficiale ma ancora pochi giorni e la McLaren presenterà al mondo il nuovo binomio per la prossima stagione, con Sainz che vestire i panni arancioni ...

McLaren : Sainz sarà l'erede di Fernando Alonso - Motori : ... non è un segreto che sia un grande estimatore di Fernando ed è giusto che a prendere il suo posto sia uno spagnolo dal cognome leggendario in questo sport'.

F1 – La McLaren ha già scelto il sostituto di Alonso - adesso è ufficiale : ecco chi sarà : La McLaren ha ufficializzato il pilota che sostituirà Fernando Alonso a partire dalla prossima stagione di F1: i dettagli Giorni movimentati nel mondo della F1: la McLaren ha infatti annunciato nei giorni scorsi che Fernando Alonso non sarà in griglia a partire dalla stagione 2019. Per lo spagnolo si sta pensando a progetti differenti e, in attesa di un annuncio sul futuro di Alonso, il team di Woking ha ufficializzato oggi chi sarà il suo ...

Formula 1 - la McLaren punta ancora sulla Spagna per il dopo-Alonso : vicino Sainz (RUMORS) : Ormai è ufficiale: Fernando Alonso lascia la Formula 1 [VIDEO]dopo due titoli mondiali vinti con la Renault 2005 e 2006, 37 vittorie conquistate, 22 pole-position e 97 podi. Il campione asturiano ha comunicato personalmente la sua decisione, dicendo che dopo 17 anni da protagonista del Circus preferisce cambiare aria, volgere le sue attenzioni altrove e andare alla ricerca di nuove sfide. Anche se mancano ancora diversi mesi alla fine di questa ...

F1 - la McLaren valuta il dopo Alonso : line-up nuova di zecca in vista della prossima stagione : Non solo Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà probabilmente il team di Woking: i nomi dei sostituti potrebbero essere Sainz e Lando Norris Il dopo Alonso è già cominciato in casa McLaren, il team di Woking infatti è a caccia del sostituto dello spagnolo ma non solo. Anche Stoffel Vandoorne è in procinto di lasciare la scuderia, visti i deludenti risultati ottenuti finora. Photo4 / LaPresse Zak Brown ha già l’accordo con ...