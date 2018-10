F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l’autorevolezza del tedesco : Sebastian Vettel è sicuramente un ragazzo fortunato. Ha il privilegio di guidare da anni una Ferrari di Formula Uno, guadagna cifre notevoli e fa quello che sognava sin da bambino. La sua maggiore fortuna, in questo momento, è però un’altra: non avere come superiori Jean Todt e Ross Brawn. Il motivo? Se al timone della scuderia di Maranello fossero ancora presenti i due boss dell’epopea di Michael Schumacher, infatti, il tedesco ...

F1 - GP Giappone 2018 : il feudo di Suzuka per la Mercedes - Ferrari per sfatare il tabù e continuare a crederci : Andato in archivio il GP di Russia, a Sochi, il Circus della Formula Uno torna nuovamente in scena a Suzuka (Giappone) per il 17esimo round del Mondiale 2018. Sul celebre tracciato nipponico Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul Ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla ...

Ferrari - è quasi bandiera bianca. Però Vettel ci crede ancora : A tempo scaduto, Sebastiano Vettel si carica in spalla la Ferrari e dice cose da condottiero. Solo che il mondiale sembra ormai aver imboccato la solita autobahn che porta in Germania. La Rossa arrivata a Sochi non è più la miglior monoposto del Circus. I primi sintomi che in Ferrari qualcosa cominciasse a non girare come si deve non solo alla voce piloti, si erano notati a Singapore, pista storicamente amica del Cavallino e diventata ...

Ferrari - crederci in Russia si può : ecco perché - : Questo significa che non basterebbe vincerle tutte con Hamilton sempre secondo per laurearsi campione del mondo. Sochi è un appuntamento tradizionalmente favorevole alla Mercedes , che vi ha sempre ...

F1 - da Singapore 2017 a 2018 : da un Mondiale che si chiuse ad uno che potrebbe riaprirsi. La Ferrari ci crede : “Non si gira pagina, altrimenti la lezione di Monza non si è imparata, dobbiamo tenere presente cosa è successo”. Con queste parole il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, intervistato da Autosprint, si è espresso pensando a quel che aspetta il clan in “Rosso” nel prossimo weekend a Marina Bay (Singapore), sede del 15° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari non può concedersi altri pause e deve ...