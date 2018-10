F1 | Felipe Massa catechizza la Ferrari | “c’è troppa ansia da prestazione | devono

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il pilota brasiliano ha fatto il punto sul momento della, sottolineando come non vinca per colpa dellapressione Il Mondiale è ormai andato, lalotta per prolungare il più possibile la contesa, ma il successo di Hamilton e della Mercedes è ormai vicino. Il Gran Premio di Austin può essere quello decisivo, in cui potrebbe arrivare per il britannico l’aritmetica certezza del titolo. photo4/Lapresse Una sconfitta dura da accettare per il Cavallino, costretto ad ingoiare l’ennesimo boccone amaro per i troppi errori commessi dovuti ad un’insostenibile pressione. La pensa così anche, come da lui stesso sottolineato ai microfoni di Motorsport.com: “abbiamo vinto i titoli 2007, poi il Costruttori nel 2008. In seguito laha iniziato ad avere problemi e non è più stata in grado di vincere di nuovo. Forse quando ho lasciato ...