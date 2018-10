EURO E MANOVRA Il compromesso che serve all’Italia per salvarsi dai mercati

Manovra - Tria : non vogliamo far saltare l'EUROpa. Io non lascio : Roma, 15 ott., askanews, - Con la Manovra il governo non vuole far saltare l'Europa ma 'fare qualcosa' per la crescita che resta troppo bassa. Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha difeso il pacchetto decreto fiscale e legge di bilancio, varato dal Consiglio dei ministri, assicurando che il suo posto è, e resterà, a Via …

Manovra - aliquota 20% su evasione parziale. Tetto 100mila EURO : Roma, 15 ott., askanews, - Si pagherà un'aliquota del 20% sulle somme non dichiarate nei cinque anni precedenti, fermo restando un limite di un terzo sull'imponibile dichiarato, con un massimo di ...

Manovra - il condono fiscale c'è : si può sanare il nero fino a 100mila EURO : Dopo una giornata di discordia e incertezza sembra esserci l'intesa sul condono fiscale e, a spuntarla nella querelle all'interno della maggioranza è Matteo Salvini. Di Maio, infatti, dovrà accontentarsi di una norma contro i grandi evasori. Ma in cosa consiste l'accordo raggiunto dopo il vertice a palazzo Chigi? La pace fiscale non riguarderà chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi, bensì chi, nel ...

Manovra e pace fiscale : il governo litiga ma l'EUROpa punta i piedi : Scade a mezzanotte il tempo per inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio. Eppure Lega e 5 stelle si...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 EURO in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

«Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l'ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri.

Berlusconi : "La manovra è un disastro. Sarà bocciata dall'Unione EUROpea" : Questa manovra economica "è un disastro, Sarà bocciata dall'Unione europea. Avrà dei risultati molto negativi su tutti i risparmi degli italiani, sui valori di Borsa, sui valori dei titoli del nostro debito pubblico. Quindi, io spero che questi signori al governo hanno ancora qualche ora di tempo per poter cambiarla". Lo ha detto il presidente di Forza Italia e proprietario del Monza, Silvio Berlusconi, arrivando allo stadio Brianteo per la ...

Manovra - Di Maio : Tagliamo 1 mld di EURO da pensioni d'oro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

[Il ritratto] Lo scontro con Tria sulla manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antiEURO è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

"Meglio pagare l'infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil". Gli EUROscettici leghisti Bagnai e Borghi confermano la manovra : Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di infrazione, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte ...

Manovra - Draghi ottimista su compromesso : "Aspettare i fatti"/ Ultime notizie : Nord EUROpa affila le armi : Manovra, Draghi “ottimista su soluzione compromesso”. Ultime notizie, il numero uno BCE “Abbassiamo i toni”. Così ha parlato da Bali il presidente della Banca centrale europea(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Sanità - l'influenza costa come la Manovra : 10 - 7 miliardi di EURO all'anno : Le famiglie spenderanno 8,6 miliardi di euro e lo Stato 2,1 miliardi. I vaccini rappresentano un'arma a basso costo, ma sono poco utilizzati