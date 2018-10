eurogamer

: Esploriamo le profondità marine con #Aquamarine , un punta e clicca al centro di una campagna Kickstarter. - Eurogamer_it : Esploriamo le profondità marine con #Aquamarine , un punta e clicca al centro di una campagna Kickstarter. -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Moebial Studios ha lanciato di recente la campagna Kickstarter di Aqua, un interessante titolo indipendente che ci farà esplorare ledi sconosciuti mondi alieni all'interno di una capsula trasparente.Realizzato con uno stile grafico unico che vi invitiamo ad ammirare nel trailer riportato in calce, il gioco chiederà non solo di esplorare, ma anche di evitare i pericoli con una buona dose di strategia potendo muoverci a turni. Nel corso dell'avventura otterremo materiali con cui potenziare la capsula, che acquisirà capacità specifiche in base alle nostre preferenze.Come riferisce RockPaperShotgun, il team ha fissato come obiettivo della campagna Kickstarter di Aquala somma di 21.595 dollari, dei quali già 4.000 sono stati raccolti. Per finanziare il gioco vi basterà raggiungere la pagina ufficiale della campagna, che sarà attiva per altri 14 giorni da ...