Esistenza di Dio e degli Alieni | guerre nucleari | disastri naturali | prima di morire

meteoweb.eu

: Non dico santi ma i preti seri non esistono più??? Il Papa ha eletto alla segreteria di stato un prete molto chiacc… - giuseppelovo2 : Non dico santi ma i preti seri non esistono più??? Il Papa ha eletto alla segreteria di stato un prete molto chiacc… - PaolaSacchetta : Caro Dio, Allah, Buddha, domani mattina mi vorrei svegliare bionda platino... con gli occhi chiari, alta 1,78m, una… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)diStephen Hawking ha dato alla luce l’ultima delle sue opere divulgative che oggi può quasi essere considerata un “libro-testamento”. Nel testo pubblicato postumo, dal titolo Brief Answers to the Big Questions (Risposte brevi a domande serie), il fisico britannico teorizza un futuro prossimo nel quale superuomini in grado di azzerare i propri limiti biologici grazie all’ingegneria genetica, avranno la meglio sul resto della razza umana e saranno inoltre in grado di colonizzare lo spazio. I contenuti del libro, pubblicato oggi nel Regno Unito, sono stati anticipati dal Sunday Times. LaPresse/AFP Hawking si sofferma sulla necessità di vigilare sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale, che “in futuro potrebbe sviluppare una propria volontà indipendente, in conflitto con la nostra”. Le armi intelligenti, secondo lo ...