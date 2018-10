Eruzione Vesuvio a Pompei | iscrizione cambia data | 24 ottobre 79 | non agosto Confermata

Pompei - una nuova incisione cambia la data dell’Eruzione del Vesuvio : Una clamorosa scoperta riscrive, almeno in parte, la storia della drammatica fine di Pompei. L'eruzione del Vesuvio che distrusse l'antica città romana affacciata sul golfo di Napoli, infatti, potrebbe essersi verificata non nel mese di agosto come si è sempre dato per certo fino ad oggi, bensì in ottobre.A supporto di questa nuova indicazione temporale vi è il ritrovamento, negli scavi del sito archeologico, di una iscrizione a carboncino ...

Pompei - cambia la data dell'Eruzione del Vesuvio. "Scoperta straordinaria" : Il ritrovamento di un'iscrizione a carboncino nella meravigliosa casa del giardino incantato documenta il giorno esatto dell'eruzione vulcanica. Il ministro Bonisoli: oggi riscriviamo la storia

Pompei “Eruzione Vesuvio il 24 ottobre e non ad agosto”/ Scoperta Iscrizione che riscrive la storia nel 79 d.C : Pompei, Scoperta Iscrizione al carboncino che riscrive la storia: l'eruzione del vulcano Vesuvio avvenne “il 24 ottobre e non ad agosto". Ministro Bonisoli, "Scoperta straordinaria" (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:26:00 GMT)

Pompei - Eruzione Vesuvio non fu d'agosto : 11.19 Le strade di Pompei continuano a svelare i loro segreti: l'ultima scoperta potrebbe anche cambiare la storia della città, visto che un'iscrizione a carboncino sposta da agosto a ottobre del 79 d.C. l'eruzione che la distrusse. Su un muro, la data del 17 ottobre: 78 o 79?Il carboncino si cancella in fretta: la scritta non poteva rimanere da ottobre 78 ad agosto 79, epoca presunta dell'eruzione. Più facile che sia stata tracciata prima ...

Scoperta nuova iscrizione a Pompei - Eruzione Vesuvio fu in ottobre - : Il ritrovamento è avvenuto nel corso degli scavi nel regio V del Parco archeologico, all'interno della Casa con giardino. Il ministro Bonisoli: "Scoperta straordinaria"

Eccezionale scoperta archeologica a Pompei : cambia la data dell’Eruzione del Vesuvio : Un’Eccezionale scoperta è emersa dagli scavi nella Regio V di Pompei, presentata oggi alla presenza del ministro Bonisoli: un’iscrizione a carboncino supporta la teoria che la data dell’eruzione del Vesuvio sia stata ad ottobre del 79 d.C. e non ad agosto. La scritta è datata al 16° giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre. L’iscrizione appare in un ambiente della casa che era in corso di ...

Eruzione del Vesuvio del 79 d. C. : le vittime finirono per "esplodere" : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Cosa successe alle vittime dell'Eruzione del Vesuvio : Un team della Federico II di Napoli scopre Cosa è avvenuto nei corpi delle vittime al momento della morte, durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Cosa successe alle vittime dell’Eruzione del Vesuvio : (foto: Photography by Jerey Villasis. Philippines/Getty Images. Il Giardino dei Fuggitivi a Pompei) Torniamo a quasi due millenni fa, al 79 d.C.: una data storica, purtroppo tragica, che ha visto il Vesuvio protagonista con un’eruzione dalla portata catastrofica, durata due giorni. Si tratta del più forte evento eruttivo mai registrato nella zona, che ha distrutto Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis. In due giorni, le vittime sono state ...

Eruzione Vesuvio - nuovo studio sugli effetti del calore sui corpi dei 300 fuggiaschi nella spiaggia di Ercolano : Non smette di regalare nuove scoperte scientifiche il Parco archeologico di Ercolano: una indagine condotta da un gruppo di ricerca dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, guidato dall’antropologo Pier Paolo Petrone, svela aspetti unici circa gli effetti del calore sui corpi delle vittime dell’Eruzione del 79 d.C. Lo studio ”A hypothesis of sudden body fluidvaporization in the 79 AD victims of ...

Vulcani : in caso di Eruzione improvvisa del Vesuvio da evacuare oltre un milione di persone : In caso di eruzione improvvisa del Vesuvio o nei Campi Flegrei, i piani di evacuazione dei Comuni che ricadono sia nella zona rossa che in quelle gialle, prevedono la mobilitazione di 700mila persone alle pendici del vulcano e altre 500mila nell’area a ridosso di Pozzuoli. “E’ chiaro che accanto a queste persone altre si muoveranno in forma autonoma, anche ben prima che si arrivi all’emergenza piena e noi contiamo di ...

Pompei : oggi 24 agosto si ricorda l’anniversario dell’Eruzione del Vesuvio : “Il 24 agosto del 79 d.C. è la data in cui, dall’esito dell’analisi filologica di un passo della lettera di Plinio il Giovane a Tacito, si colloca convenzionalmente l’eruzione del Vesuvio, evento che portò alla devastazione di tutta l’area circumvesuviana. Il paesaggio intorno era da sempre pacifico, rigoglioso e nulla faceva sospettare la natura vulcanica di quella “montagna” e presagire quello che di terribile stava per ...

1939 anni fa l'Eruzione del Vesuvio : è virale il ricordo social dell'ultimo giorno di vita degli abitanti di Pompei : Il nostro cronista, Plinio il Giovane, che, in quel momento, si trova a Miseno dallo zio, Plinio Il Vecchio, uomo di scienza e comandante della flotta romana, descrive nel dettaglio, nelle sue ...