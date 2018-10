“Eroi di strada” | su Rai2 il racconto delle periferie urbane e le storie di riscatto di

domanipress

(Di martedì 16 ottobre 2018) Molte volte i quartieri periferici sono luoghi di degrado e di isolamento. Luoghi difficili, percorsi che possono segnare il destino di chi li abita. Ma proprio quando la vita non è facile, c’è chi con caparbietà e forza riesce ad emergere. I piccoli e grandi eroi: saranno loro i protagonisti didi, il nuovo programma di Rai2 in onda dal 17 ottobre alle 23.30, condotto da Ilenia Petracalvina. La prima puntata è dedicata a Napoli e alla sua grande periferia nord-est, da Scampia ai Quartieri Spagnoli: da questi territori sono arrivati al successo grandi protagonisti della canzone e del cinema italiano che si racconteranno. Il primo sarà Enzo Avitabile, cantautore e sassofonista, nato e cresciuto a Marianella, dove oggi continua a vivere e a fare musica. Artista di fama internazionale, ha suonato con i “grandi” della musica, diventando un esempio per molti. Nella sua ...