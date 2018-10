blogo

: Ernesto D'Argenio a Blogo: 'Che sorpresa il successo di Rocco Schiavone!' (VIDEO) - Varych4 : Ernesto D'Argenio a Blogo: 'Che sorpresa il successo di Rocco Schiavone!' (VIDEO) - SerieTvserie : Ernesto D'Argenio a Blogo: 'Che sorpresa il successo di Rocco Schiavone!' (VIDEO) - tvblogit : Ernesto D'Argenio a Blogo: 'Che sorpresa il successo di Rocco Schiavone!' (VIDEO) -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Da mercoledì prossimo, 17 ottobre, su Rai2 andrà in onda la seconda stagione diSchiavone, la serie tv tratta dai romanzi 7-7-2007 e Pulvis et Umbra e dal racconto Buon Nataledi Antonio Manzini editi in Italia da Sellerio (la prima delle quattro puntate in anteprima on line su RaiPlay da oggi, sabato 13 ottobre). Protagonista assoluto della fiction co-prodotta da Rai, Cross Productions e Beta Film Marco Giallini. Marco Giallini a: "Il personaggio diSchiavone non mi schiaccia, c'è chi dice faccio troppi film" (VIDEO)D': "Cheildi" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 16 ottobre 2018 11:53.