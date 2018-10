Ermenegildo Zegna e Ferrari | insieme per una Riserva in edizione limitata

Ermenegildo Zegna presenta la collezione XXX : Alessandro Sartori, Direttore Creativo del brand maschile Ermenegildo Zegna, ha creato una collezione anticonformista per la XXX tribe e dedicata a chi ama indossare l’artigianalità e il lusso del mondo couture anche nella vita di tutti i giorni. Una linea pensata per un pubblico giovane (vedi i bomber grafici e le sneakers alte cucite a mano), ma anche per chi viaggia spesso, tra vari fusi orari, e per coloro che amano la sartorialità, ma ...

Ermenegildo Zegna ha comprato l’85 per cento dell’azienda di moda Thom Browne : Il gruppo di moda italiano Ermenegildo Zegna ha acquisito l’85 per cento delle azioni del marchio statunitense Thom Browne per circa 500 milioni di dollari, 420 milioni di euro; Thom Browne, fondatore e direttore creativo dell’azienda, rimane in controllo del The post Ermenegildo Zegna ha comprato l’85 per cento dell’azienda di moda Thom Browne appeared first on Il Post.