ilfattoquotidiano

: Epcc, la rivoluzione del voto ponderato: nessuno fra il pubblico ricorda il nome del presidente del consiglio Giuse… - Cascavel47 : Epcc, la rivoluzione del voto ponderato: nessuno fra il pubblico ricorda il nome del presidente del consiglio Giuse… - ilfattovideo : Epcc, la rivoluzione del voto ponderato: nessuno fra il pubblico ricorda il nome del presidente del consiglio Giuse… - TutteLeNotizie : Epcc, la rivoluzione del voto ponderato: nessuno fra il pubblico ricorda il nome del… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) E se il nostrovalesse di più o di meno sulla base di quanto sappiamo dei temi su cui siamo chiamati a esprimerci? “Undi Enrico Mentana dovrebbe valere dieci volte il mio”, spiega Alessandro Cattelan nell’ammettere che il suo diritto disarebbe il primo a venire colpito dalladel, la provocazione lanciata ieri durante il monologo di apertura del quarto appuntamento cona teatro, ogni martedì su Sky Uno e sempre disponibile su Sky On Demand. E le incursioni fra ilgli hanno dato ragione: con tanto di macchina tritadocumenti, il conduttore di Tortona ha fatto a brandelli le tessere elettorali di chi, fra il, non ha saputo rispondere in maniera corretta ad alcune domande di logica e di attualità. Fra le chicche della serata,degli interpellati è stato in grado dire il verodel presidente del Consiglio ...