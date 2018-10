Enzo Iacchetti lancia un’appello cerco una donna tra i 37 e i 42 anni

Striscia la notizia - problemi al programma dopo il rientro di Enzo Iacchetti : Non tutti se ne sono accorti (e forse è proprio questo il problema, ndr) ma da lunedì 15 ottobre, su Canale 5 è tornato Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Un sodalizio che non accenna a interrompersi malgrado lo scorrere del tempo e che continua a riscuotere il grande affetto del pubblico. Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera ...

Enzo Iacchetti single da due anni - l'appello : «Cerco una donna tra i 37 e i 42 anni» : "Sono single da quasi due anni. " Così Enzo Iacchetti a Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Di quale età vorrebbe la...

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna al timone ma viene massacrato : 'Perde negli ascolti' : Enzo Iacchetti è tornato a condurre Striscia la notizia . Ma, secondo gli esperti del settore, gli ascolti non sono stati entusiasmanti. Scrive il blogger tv Giuseppe Candela : Striscia non sfonda con ...

Striscia la Notizia : tornano Greggio e Iacchetti. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...

Striscia la Notizia : stasera torna la coppia Iacchetti-Greggio. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna con Ezio Greggio - diretta puntata 15 ottobre 2018 : Da oggi, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. TvBlog seguirà in liveblogging la puntata in onda a partire dalle ore 20.35 subito dopo il Tg5.Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera tornerà a Striscia il 15 aprile 2019 insieme a Gerry Scotti), ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, insieme allo ...

Striscia la notizia - torna la coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti : Da domani, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Iacchetti, che prende ...

Caterina Balivo - gaffe Vieni da me : “Famiglia di se*aioli”/ Video - Enzo Iacchetti scherza : “Ora ti licenziano” : Caterina Balivo, gaffe a Vieni da me: “Una famiglia di se*aioli”, Video. Enzo Iacchetti scherza con la conduttrice: “Ora ti licenziano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:43:00 GMT)

IACCHETTI E IL FIGLIO MARTINO/ Enzo a Caterina Balivo : “Divorzia - io sono single!” (Vieni da me) : A Vieni da me ci saranno Enzo IACCHETTI e il FIGLIO MARTINO. I due hanno un rapporto meraviglioso e vedremo in una veste del tutto inedita il conduttore di Striscia la Notizia.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:11:00 GMT)

Enzo Iacchetti e il figlio Martino/ "Quattro anni da mammo e un legame che va oltre" (Vieni da me) : A Vieni da me ci saranno Enzo Iacchetti e il figlio Martino. I due hanno un rapporto meraviglioso e vedremo in una veste del tutto inedita il conduttore di Striscia la Notizia.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:27:00 GMT)

Vieni da Me - ascolti in calo : Caterina Balivo chiama Enzo Iacchetti : Caterina Balivo in difficoltà: gli ascolti di Vieni da Me calano Caterina Balivo è approdata su Rai1 lo scorso 10 settembre con Vieni da Me, un nuovo format ispirato alla regina della tv americana Ellen DeGeneres. Qualcosa, però, non ha funzionato secondo le alte aspettative nel tanto ritorno dell’ex conduttrice di Detto Fatto sul primo canale della Tv di Stato. Le pagine social della trasmissione sono sommerse dalle critiche dei fan: ...