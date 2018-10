Energia | Terna | entra in esercizio la nuova linea che favorirà lo sviluppo delle fonti

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018), nell’ambitoproprie attività Inzionali, tramite la sua controllata Santa Maria Transmissora de, ha concluso i lavori di realizzazione e messo inlaelettrica in alta tensione “Santa Maria 3 – Santo Angelo 2” nello stato di Rio Grande do Sul, nel sudest del Brasile. L’elettrodotto a 230 kV, lungo 158 km, è considerato di prioritaria importanza per lo stato di Rio Grande do Sul poiché consentirà di integrare nella rete di trasmissione nazionale l’prodotta dagli impianti da fonte rinnovabile, in particolar modo quelli eolici, presenti nel sud del Paese. Attualmente il Brasile rappresenta il più grande mercato energetico dell’America Latina e il terzo al mondo dopo Cina e Usa. La piena funzionalità dellaelettrica arriva con due mesi di anticipo rispetto alla data prevista concordata con Aneel (l’Agenzia Nazionale per ...