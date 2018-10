Enel | 3 progetti per futuro centrale Bari | al via commissione giudicatrice 2

liberoquotidiano

: RT @VittoriAzzarita: Agire insieme agli altri moltiplica l'impatto sociale di progetti e iniziative. Lo dimostra l'esperienza di @EnelCuore… - G_Fondazioni : RT @VittoriAzzarita: Agire insieme agli altri moltiplica l'impatto sociale di progetti e iniziative. Lo dimostra l'esperienza di @EnelCuore… - G_Fondazioni : RT @VittoriAzzarita: Progetti e iniziative di #solidarietà, #inclusione e #accoglienza. Abbiamo ancora l'opportunità di #restareumani. L'es… - filippo898 : RT @EnelGroupIT: Le idee innovative e sostenibili di 300 ragazzi hanno attraversato l'Europa fino a Roma, per vivere l'emozione del #RomeEP… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) (AdnKronos) - "Il sito di cui ci stiamo occupando riveste un’importanza storica per il territorio: l’era dello sviluppo industriale di questa regione nasce dalladi, la prima realizzata in Puglia di dimensioni significative – ha detto Domenico Laforgia – Anche per questo è rilevante l’