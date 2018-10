Elliott Erwitt | a Pavia arriva Icons la mostra di fotografie | da Che Guevara a Marilyn

Elliott Erwitt Personae - l’omaggio della Reggia di Venaria al grande fotografo : Un percorso di 170 immagini, in bianco e nero e a colori, attraverso l’eleganza, l’umanità e l’ironia di uno dei fotografi americani più amati del Novecento. Dal 27 settembre al 24 febbraio le Sale dei Paggi della Reggia di Venaria ospitano la mostra Elliott Erwitt Personae, una grande retrospettiva dedicata al “fotografo della commedia umana”, in grado di catturare con arguzia le immagini di icone assolute come Marylin ...