Eliseo | l' ora del rimpasto | Macron punta sui fedelissimi per ritrovare consenso

L'economista di Macron bacchetta l'Eliseo (e anche l'Italia che sfora il deficit) : Peccato che i due dioscuri del governo nazional-populista, Salvini e Di Maio, non leggano Le Monde.Peccato per loro. Si sono persi una puntuale e approfondita analisi del Def francese (con un deficit di bilancio del 2,8%, ma solo per un anno, e con un debito pubblico al filo del 100% del Pil) che, a leggerla con occhi italiani, varrebbe anche per il nostro budget appena notificato a Bruxelles e respinto seduta stante.L'analisi di cui parliamo ...