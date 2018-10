Elisa nuova testimonial della campagna di Save The Children

Elisa : fuori ora la nuova canzone “Promettimi” : Altro anticipo dell'album "Diari aperti" The post Elisa: fuori ora la nuova canzone “Promettimi” appeared first on News Mtv Italia.

“Promettimi” - la nuova canzone di Elisa dedicata al secondo figlio con cui diventa testimonial di Save the Children : Save the Children lancia la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice di Save the Children e concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al suo secondo figlio, che farà parte del nuovo album in uscita. Contestualmente Save the Children presenta il ...

“Non lo cambiavo da una vita”. Una ‘nuova’ Elisabetta Canalis : che look! : Elisabetta Canalis, buon compleanno (in ritardo): lo scorso 12 settembre la ex Velina di Striscia la notizia ha spento 40 candeline, anche se non si direbbe per niente. Diventata famosa a 21 anni, oggi è un’attrice e un’imprenditrice (nel 2016 con l’amica e partner in business Maddalena Corvaglia ha aperto una palestra, Sky View LA ), è felicemente sposata con il chirurgo italo americano Brian Perri, vive a Los Angeles e ha ...

“Ma quale Taylor Mega…”. Flavio Briatore - la nuova fidanzata è un’altra ed è uguale a Elisabetta Gregoraci. Dove lavora e chi è. Ci sono le foto : Partiamo da una certezza: a Flavio Briatore non mancano le donne. Nelle ultime settimane al manager italiano sono state associate diverse nuove fiamme. Lui, dopo aver chiuso la storia d’amore con l’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Gregoraci, sembrava aver trovato l’amore con la giovanissima Taylor Mega. L’influencer veneta, di quarantaquattro anni più giovane di lui, non ha mai smentito tutte le notizie di ...

Gossip - Flavio Briatore ‘beccato’ con una bionda : è la sua nuova fiamma dopo Elisabetta Gregoraci? : Lo scorso dicembre Flavio Briatore ha firmato la separazione consensuale dalla moglie Elisabetta Gregoraci, dopo 11 anni di storia d’amore, di cui 10 di nozze, e un bambino di 8, il piccolo Nathan Falco. Briatore, però, ha ritrovato la sua forma fisica ma soprattutto il gusto per le donne: come dicevamo non è passato molto tempo dalla rottura con la bellissima Gregoraci, ma, a quanto pare, il ricco imprenditore ha subito voglia di ...

La prova del cuoco cucinato insieme a "Buono a sapersi" : Elisa Isoardi nuova padrona di casa... di un piatto dal sapore diverso : ...

La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi : tutte le novità della nuova stagione : Primo appuntamento, lunedì 10 settembre alle 11.30 su Rai 1, con la nuova edizione de La Prova del Cuoco. Alla conduzione troveremo Elisa Isoardi, che già una volta sostituì Antonella Clerici, quando la popolare conduttrice era in dolce attesa. La Prova Del Cuoco: tutte le novità della nuova stagione La Prova del Cuoco, è una trasmissione prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, e si basa sostanzialmente sulla presentazione delle ...

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

La Prova del Cuoco resta senza chef : Elisa Isoardi 'abbandonata' prima della nuova stagione : FUNWEEK.IT - Parte ufficialmente il 10 settembre la nuova edizione de La Prova del Cuoco targata Elisa Isoardi: dopo l'addio di Antonella Clerici, la futura sposa di Matteo Salvini si è...

La piccola Elisa sta nuovamente male. La #leucemia è tornata. Diversi #VIPS si erano mobilitati per lei : PORDENONE – «Elisa sta malissimo». Un messaggio carico di preoccupazione quello lanciato dal proprio profilo Facebook da Fabio P. il papà della piccola che da tempo sta combattendo con una grave forma di leucemia. Quando sembrava si potesse intravedere – finalmente – la luce in fondo al tunnel, dopo un calvario che dura da più di un anno, la situazione è improvvisamente peggiorata. E’ un momento molto difficile quello che ...