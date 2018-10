Effetto Ronaldo | il caro biglietti a San Siro fa discutere

Che Effetto hanno avuto le accuse di stupro sull'immagine social di Ronaldo : Caso che, ad onor del vero, era stato sollevato sempre da Der Spiegel nell'Aprile 2017, ma che ora è esploso, ripreso dai media di mezzo mondo, nonostante l'avvocato tedesco di Ronaldo, Christian ...

Juve - Effetto Ronaldo : boom di vendite per la maglia e un mese d'attesa per averla : La CR7 mania continua ad impazzare. In Italia e non solo. La maglia del portoghese è la più venduta oltre che nel belpaese, anche in Austria; mentre è la settima in questa speciale classifica sia in ...

Udinese-Juve - Effetto Ronaldo : verso il tutto esaurito : Non finisce mai l'effetto CR7: si allunga oltre la sosta, attraversa l'Emilia e arriva fino in Friuli. Sabato sarà tutto esaurito al Tardini per la sfida tra il Parma e la Juve di Ronaldo e già adesso ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Effetto Ronaldo : la Juventus in Borsa vale un miliardo di euro : Un miliardo di euro. È quanto vale in Borsa la Juventus da quando Cristiano Ronaldo è diventato bianconero. Il calcolo, fatto da «Calcio e Finanza», parte dai primi di giugno quando si comincia a ...

Pulisic - De Ligt - Trincao : Effetto Ronaldo sulla generazione CR7 : TORINO - C'è l'effetto Cristiano Ronaldo sul campo e quello sul marketing, ma ce n'è anche uno meno visibile di cui presto beneficeranno Beppe Marotta e Fabio Paratici . CR7 è molto più che un ...

Real Madrid - l’Effetto Cristiano Ronaldo è clamoroso : Bernabeu mai cosi vuoto! : Real Madrid, l’addio di Cristiano Ronaldo al club sta pesando eccome sulle merengues, sia dal punto di vista calcistico che commerciale Il Real Madrid sta pagando a caro prezzo l’addio di Cristiano Ronaldo. Prima la furia dei tifosi, poi la sconfitta nel derby che è valso all’Atletico la Supercoppa Europea ed ora l’esordio flop al Bernabeu. Allo stadio per vedere la gara contro il Getafe si sono presentati solo ...

Effetto Ronaldo : la Serie A sbarca negli USA e torna al centro del mondo : L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha reso molto più attraente il prodotto Serie A sui mercati televisivi esteri. Mentre in Italia infatti gli accordi per la trasmissione del massimo campionato erano già ...

Serie A in streaming su ESPN + per tre anni : Effetto Ronaldo? : Mentre in Italia si 'litiga' sulla nuova composizione dei diritti tv del Campionato di Serie A, diviso tra Sky e DAZN, la Lega firma un accordo per esportare il calcio tricolore negli USA. A partire dalla stagione 2018-2019 e per i prossimi due anni, la Serie A entra nel pacchetto pay della piattaforma streaming di ESPN +, offrendo ai 91 milioni di abbonati 9 partite live alla settimana, da maggio ad agosto, più il "Match of the week". In ...