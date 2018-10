Ed Sheeran | 5 canzoni che forse non sapevi avesse scritto per altri cantanti

Cosa abbiamo ascoltato in 10 anni di Spotify - da Ed Sheeran a Rihanna : le top10 di artisti - album - canzoni : 10 anni di Spotify hanno certamente rivoluzionato il modo di fruire la musica non solo presso i millennials: la più grande piattaforma di musica streaming al mondo ha raggiunto il traguardo della sua prima decade attraversando alti e bassi, proteste da parte di artisti del peso di Taylor Swift ed elogi da parte di emergenti in cerca di fortuna cui ha dato grande visibilità. In occasione del decennale di attività, Spotify ha realizzato una ...