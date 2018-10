È morto Paul Allen | co-fondatore di Microsoft Aveva 65 anni

agi

: E' morto #PaulAllen, co-fondatore di #Microsoft. Aveva 65 anni, fatali le complicazioni per un linfoma non Hodgkin,… - Agenzia_Ansa : E' morto #PaulAllen, co-fondatore di #Microsoft. Aveva 65 anni, fatali le complicazioni per un linfoma non Hodgkin,… - Corriere : Morto Paul Allen, fondò Microsoft assieme a Bill Gates: aveva 65 anni - RaiNews : Morto a 65 anni per un linfoma Paul Allen, il co-fondatore di Microsfot ? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il miliardario, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, èall'età di 65. Lo ha reso noto la sorella, Jody, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-di Microsoft,fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto noveprima. Some personal news: Recently, I learned the non-Hodgkin’s lymphoma I battled in 2009 has returned. I’ve begun treatment & my doctors are optimistic that I will see a good result. Appreciate the support I’ve received & count on it as I fight this chge. https://t.co/ZolxS8lni5 —(@) 1 ottobre 2018 "Mio fratello era un individuo incredibile da ogni punto di vista. Mentre molti conosconocome tecnologo e ...