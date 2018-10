È morto Mirco Lincetto | addio a Turbolince | l’uomo dei talent della nostra tv

caffeinamagazine

: RT @M5SER: #Rimini #sanità Morto dopo le dimissioni dal #ProntoSoccorso, @rsensoli (@M5SER): “@AUSLRomagna avvii indagine interna” https:/… - mirco_magri : RT @M5SER: #Rimini #sanità Morto dopo le dimissioni dal #ProntoSoccorso, @rsensoli (@M5SER): “@AUSLRomagna avvii indagine interna” https:/… - mondocatena : @mircoasroma1927 @tottimitico Pare che é morto a mirco - CorriereAdriati : Cade dal quarto piano del palazzo, Mirco trovato morto in cortile (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiorna… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) È, considerato da tutti l’uomo dei. Conosciuto meglio con l’appellativo di ‘’, aveva preso parte in passato a programmi televisivi come ‘La Corrida’ di Gerry Scotti e Tu Si Que Vales: simpaticissimi i suoi siparietti con la zia d’Italia, ovvero Mara Venier. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e poi con un brano inedito. La simpatica performance, caratterizzata da una corsa sfrenata per lo studio, aveva fatto scatenare Gerry Scotti e sorridere il giudice speciale Francesco Totti. Non aveva passato il turno ma aveva divertito il pubblico di Canale 5., 55 anni di Campodoro, si è spento improvvisamente nelle scorse ore nella sua città in provincia di Padova: ètra la gente, in mezzo alla strada. ...