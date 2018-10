È morto il papà di Microsoft | l’America dice addio al suo idolo

caffeinamagazine

(Di martedì 16 ottobre 2018)a uno dei padri di di, Paul Allen èlunedì pomeriggio a Seattle, fa sapere la famiglia, per le complicazioni legate a un linfoma non Hodgkin; proprio quel tumore che gli era stato diagnosticato anni fa e che a soli 29 anni lo aveva allontanato dall’azienda che aveva contribuito a fondare. Curato più volte, è sempre tornato: finendo per ucciderlo a soli 65 anni. Allen non era più formalmente indal novembre del 2000, quando abbandonò ogni incarico, anche il proprio ruolo nel consiglio di amministrazione, ma conservandone le quote. La malattia ha segnato gran parte della sua vita, tanto che all’inizio degli anni ’80, all’età di 29 anni, fu costretto ad abbandonare l’azienda per curarsi, per poi tornare in seguito. Paul Allen ha dato un fortissimo contributo all’informatica come la conosciamo oggi. Fondando ...