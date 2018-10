D' Urso - Venier | è scontro tra le regine della domenica

Mara Venier attacca Barbara d’Urso/ Guerra di ascolti senza "cuore" : risate e like - la “Zia” picchia duro : Mara Venier batte Barbara d'Urso con Domenica In tra frecciatine, ascolti tv e trash "con il cuore" e senza esclusione di colpi. Com'è andato il nuovo scontro della domenica pomeriggio?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:52:00 GMT)

Ascolti tv - la Venier vince di nuovo la sfida della domenica (e gioisce). La D’Urso ringrazia i suoi spettatori (e basta) : Da una parte il racconto di Ilaria Cucchi, dall’altra l’intervista al ministro Luigi Di Maio. Ma a spuntarla ancora una volta, nella sfida tv della domenica pomeriggio, è Mara Venier. Rai1, durante il periodo di sovrapposizione tra domenica In e domenica Live, ha ottenuto una media di 2.428.000 telespettatori pari al 18,7 per cento di share mentre Canale 5 ha totalizzato una media di 2.091.000 telespettatori pari al 16,1 per cento di ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. 33.7% per la Nazionale. Venier batte D’Urso : in sovrapposizione Domenica In 18.7% - Domenica Live 16.1% : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Selvaggia Lucarelli commenta lo scontro a colpi di share tra Mara Venier e Barbara d'Urso - e lancia qualche frecciatina - - : Per la cronaca, mesi fa la d'Urso aveva dichiarato "Io faccio il 22% pure senza Romina". Quest'ultima, pur di farle il mazzo, s'è presa un aereo dal Los Angeles ed è andata da Mara, vincendo. A quel ...

