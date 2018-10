Due persone che si amano fanno una famiglia Chiara Appendino risponde ai

Sky Arte Festival - la Due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate Due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Roma - esplosione in un appartamento per una fuga di gas : Due persone in codice rosso : A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli

Lega - bomba carta contro la sede Prese Due persone. Sono anarchici : Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, localita' del Trentino meridionale dove questa sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, terra' un comizio. Secondo le prime indiscrezioni e' esploso un ordigno rudimentale, una bomba carta. Gli inquirenti avrebbero fermato alcune persone. La vetrina della sede e' stata mandata in frantumi dalla deflagrazione Segui su affaritaliani.it

Lega - bomba carta contro la sede Atteso Salvini. Prese Due persone : Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, localita' del Trentino meridionale dove questa sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, terra' un comizio. Secondo le prime indiscrezioni e' esploso un ordigno rudimentale, una bomba carta. Gli inquirenti avrebbero fermato alcune persone. La vetrina della sede e' stata mandata in frantumi dalla deflagrazione Segui su affaritaliani.it

Ubriaco ruba il whisky poi picchia Due persone e un poliziotto - arrestato : Esce dal parcheggio e centra un cordolo, auto si ribalta davanti al cinema 3 Blitz nel quartiere Posta dei Cavalli, sgomberata una palazzina occupata 4 Faccia a faccia con i ladri incappucciati, ...

Milano : polizia arresta Due persone in Stazione Centrale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La polizia ferrovia ha arrestato due persone in Stazione Centrale a Milano. Un cittadino pakistano di 21 anni ha cercato di rapinare un viaggiatore, tentando di strapparli il portafoglio dalle mani. Entrambi sono caduti a terra e il 21enne è stato bloccato da una guardi

Indonesia - a Due settimane dallo tsunami cessano le ricerche dei dispersi. Mancano all’appello ancora 5mila persone : Sono state interrotte le ricerche dei dispersi causati dal sisma e dallo tsunami che lo scorso 1° ottobre ha devastato l’isola di Sulawesi, in Indonesia, e in particolare la città di Palu, capoluogo del Sulawesi centrale. L’ultimo bollettino ufficiale parlava di 2.065 vittime e 650 dispersi. La conta dei morti, però, potrebbe raggiungere numeri molto più pesanti: alcune case, infatti, sprofondate per la liquidazione del suolo, sono ...

Uragano Michael si abbatte su Florida e Georgia : almeno Due morti e 380mila persone al buio. Venti a 247 km/h : L’Uragano Michael, definito il “peggiore degli ultimi 100 anni“, si è abbattuto sul sud-est degli Stati Uniti causando almeno due morti e lasciando migliaia di persone al buio. Le due vittime sono una bambina di 11 anni, uccisa in Georgia da un albero che si è abbattuto sulla sua abitazione, e un uomo, schiacciato dal tetto della propria casa a Greensboro in Florida, crollato sempre a causa di un tronco ...

Mazara del Vallo - libici sequestrano Due pescherecci italiani : a bordo 13 persone : Due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati sequestrati nella tarda serata di martedì da motovedette libiche . Ne dà notizia il sindaco della città del Trapanese, Nicola Cristaldi. ...

Alla guida in stato d'ebbrezza : denunciate Due persone dall'Arma : Due persone sono state denunciate per guida in stato d'ebbrezza nel corso di due diversi controlli effettuati dai carabinieri delle compagnie di Fasano e Francavilla Fontana. A Fasano , un 49enne,...

Roma - Suv travolge Due persone vicino alla Bocca della Verità. Un morto e un ferito : La vittima, un inglese di 72 anni, è stata trascinata per una decina di metri. La 40enne che era con lui è ricoverata in condizioni gravi con molte fratture

Monza - Due persone falciate e uccise da unauto - Arrestata lautista 21enne : positiva ad alcol-test : Le ricerche del terzo uomo, marocchino di 29 anni , erano scattate subito dopo la scoperta dei corpi delle vittime. Queste ultime, di 33 e 38 anni, si trovavano sull'auto del connazionale intorno alle ...

Incidente mortale in Brianza : travolte Due persone - a piedi dopo l'alcol test : Alla guida dell'auto una giovane di 21 anni, anche lei positiva all'alcol test, è accusata di omicidio stradale. Non si sarebbe accorta delle vittime che camminavano lungo la provinciale -