Dubai | macchina sporca al limite dell’irriconoscibile? Allora scatta la multa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) A, città dove il futurismo dei grattacieli si fonde con il giallo ocra del deserto che la circonda, non sopportano di vedere la città “macchiata” da auto sporche. Principalmente se arle, è proprio quel giallo ocra della sabbia. Succede così che il municipio dell’emirato, dall’inizio di quest’anno, ha deciso di istituire una sanzione per chi lascia per troppo tempo in sosta la propria auto: questo significa che è ammesso non lavarla per qualche giorno, massimo per qualche settimana. Ma se l’ispettore del municipio dovesse accorgersi che quell’auto posteggiata nello spazio pubblico non viene pulita da almeno un mese,scatterebbe la sanzione di 500 Dirham, l’equivalente di poco più di 117 euro: dai primi mesi dell’anno ne sono state emesse 1.073, tra notifiche e contravvenzioni. L’auto non sarà sanzionata se...