Dracula di Bram Stoker diventa serie tv con gli autori di Sherlock

In arrivo una miniserie su Dracula - i creatori di Sherlock si ispireranno al romanzo di Bram Stoker : Netflix e BBC One annunciano la produzione di una nuova miniserie su Dracula. Il progetto si ispirerà al romanzo omonimo di Bram Stoker. Dietro lo show ci saranno le menti di Mark Gatiss e Steven Moffat, già creatori di Sherlock. Prodotta dall’Hartswood Films, in co-produzione con BBC One e Netflix, la miniserie sarà composta da 3 episodi della durata di 90 minuti ciascuno. Il nuovo progetto televisivo ha lo scopo di riportare il pubblico nel ...

