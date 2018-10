DOTTORESSA PRESA A SCHIAFFI Foggia | l' ambulanza ci mette troppo | i parenti aggrediscono

L'ambulanza non arriva : DOTTORESSA aggredita e presa a schiaffi : E' accaduto ieri durante i soccorsi prestati dalla dottoressa a un ragazzo rimasto ferito dopo in seguito a un incidente...

Foggia - l'ambulanza non arriva : DOTTORESSA PRESA a schiaffi : l'ambulanza non arriva e la dottoressa viene presa a schiaffi. È successo nella periferia di Foggia. Il medico, Giuseppina Gentile, era in servizio su un'automedica e stava soccorrendo una persona rimasta ferita in un incidente stradale.Vista l'urgenza del caso, la donna ha chiamato la centrale operativa chiedendo l'invio di un'ambulanza, ma quando è stata informata dell'assenza di vetture disponibili in quel momento, la folla che era accorsa ...