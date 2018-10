Doppia Medaglia d’Argento per Faggioli al FIA Hillclimb Masters 2018 con la benzina MAGIGAS : Ottima prova per Simone Faggioli, portacolori Best Lap, nel weekend del FIA Hillclimb Master 2018 a Gubbio Simone Faggioli, portacolori Best Lap, ha preso parte questo weekend, insieme al Team Italia, alla terza edizione del FIA Hillclimb Masters a Gubbio (PG), con la Norma M20 FC versione 2018 motorizzata Zytek, spinta dalla benzina MAGIGAS e gommata Pirelli. Il pluricampione toscano, reduce da una stagione impegnativa, che aveva come ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia Medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli in finale nella spada! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : Doppia Medaglia per le staffette italiane : Si chiudono con altre due medaglie per i colori italiani i campionati del mondo juniores di Eilat (Israele) per quanto riguarda il Nuoto di fondo. Gli azzurri hanno agguantato il bronzo nella staffetta 4×1.25 km Girls/Boys 14-16 anni, chiudendo in terza piazza in 58’10”0. Protagonisti dell’impresa Giulia Salin, Iris Menchini, Luigi Galdieri e Federico Mazzeo. Vittoria nettissima per l’Ungheria, grande favorita, ...

Doppia Medaglia torinese a Dublino per i Campionati europei di nuoto Paralimpico Dublino : 'Sono felicissima, questo è il mio primo Campionato Europeo ed aprirlo con un oro e poi con questo record del mondo è davvero il top', ha dichiarato euforica Carlotta appena scesa dal podio. Secondo ...