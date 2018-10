Documentario rivela | Trump stava per essere ucciso in un attentato

ilgiornale

: RT @laeffetv: È il 1981 quando Charles Bukowski viene intervistato da Silvia Bizio. 35 anni dopo, le videocassette registrate quella sera v… - elisabettafaval : RT @laeffetv: È il 1981 quando Charles Bukowski viene intervistato da Silvia Bizio. 35 anni dopo, le videocassette registrate quella sera v… - laeffetv : È il 1981 quando Charles Bukowski viene intervistato da Silvia Bizio. 35 anni dopo, le videocassette registrate que… - grmnsnxxxco : RT @GogMagogtwit: Documentario olandese rivela come gli alunni delle scuole vengano portati 'in visita multiculturale' nelle moschee salafi… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Unin questi giorni in onda negli Stati Uniti sostiene che il presidenteavrebbe corso il rischio di finire vittima di un. L"assassinio sarebbe stato sventato pochi minuti prima dell"arrivo del tycoon a Manila, nel novembre dello scorso anno. Il tragico evento sarebbe stato scongiurato grazie alla tempestiva reazione dei Servizi di sicurezza Usa.Unrealizzato recentemente dal National Geographic, intitolato United States Secret Service: On the Front Line, mira a fare luce su "una delle più credibili" minacce mai arrecate finora all"incolumità di. Tale inchiesta si basa sulle testimonianze rese da alcuni agenti dei Servizi di sicurezza statunitensi, secondo le quali questi ultimi avrebbero impedito a un terrorista di uccidere il tycoon. Gli agenti interpellati affermano che, lo scorso novembre, mentre fervevano i preparativi per l"arrivo ...