"Evitare un bando di gara" per la ricostruzione del ponte Morandi "non significa evitare l'adozione di tutte le opportuneal fine di impedire infiltrazioni della criminalità organizzata o episodi di corruzione". Lo afferma il premierin una nota "Il sindaco Bucci,commissario alla ricostruzione,concorderà direttamente con il presidente dell'Anac Cantone l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti per procedere in modo celere, trasparente e nel rispetto della legalità", aggiunge.(Di martedì 16 ottobre 2018)