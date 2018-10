Disservizi per la rete Tre | connessione dati assente in diverse zone d’Italia

Codacons - Vodafone in tilt : “Enormi ripercussioni sugli utenti - Disservizio grave” : “Disagi a partire dalle prime ore di oggi per i clienti Vodafone. Prima gli utenti del Nord Italia, poi anche Centro e Sud stanno infatti registrando gravi difficoltà sia nella connessione a internet, sia nella ricezione e invio di chiamate. Un problema tecnico che sta avendo enormi ripercussioni sugli utenti“: lo spiega in una nota il Codacons. “Le prime segnalazioni sono arrivate tra stanotte e stamattina presto; l’unica ...

Inter-Cagliari - ancora problemi per DAZN : Disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...

Iliad non funziona : Disservizi e down in Italia per telefonate e Internet : disservizi e problemi oggi 28 settembre per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo Iliad non funziona: disservizi e down in Italia per telefonate e Internet proviene da TuttoAndroid.

Jamie Murray e i Disservizi degli aeroporti britannici : “ho nuovamente perso le mie racchette!” : Nuova disavventura per Jamie Murray, fratello di Andy: il famoso doppista britannico ha smarrito nuovamente le sue racchette in aeroporto È capitato a chiunque abbia preso un aereo nella sua vita, l’ansia di arrivare al ritiro bagagli e non trovare più il proprio. A Jamie Murray, fratello del campione Slam Andy, sta capitando però un po’ troppo spesso. Particolarmente da quando la compagnia aerea British Airways ha negato la possibilità di ...

Giornata pesante per Iliad - tra Disservizi di rete e offerte degli avversari : Giornata particolarmente impegnativa per Iliad, alle prese con disservizi diffusi in tutta Italia e un'offerta particolarmente aggressiva di TIM. L'articolo Giornata pesante per Iliad, tra disservizi di rete e offerte degli avversari proviene da TuttoAndroid.

Padova - bimbo ipovedente senza libri di testo per mancanza di fondi. L’Unione ciechi : “Disservizio della Regione Veneto” : Un bambino Padovano di 9 anni, autistico e ipovedente, si è visto negare per mancanza di fondi la disponibilità dei libri di testo a caratteri tipografici speciali. Dopo che il caso è stato sollevato dal Gazzettino di Padova, la presidenza nazionale delL’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) si è attivata per mettere a disposizione i libri necessari al proseguimento degli studi del bambino. A venir meno, spiega all’Ansa Marco ...

Cairo : «Piccoli Disservizi ma Dazn sarà un player importante per il calcio italiano» : «Quando vuoi, dove vuoi». Lo spot di Dazn, per la prima volta della serie A in streaming, rischia di diventare un boomerang per il nuovo canale di Perform che si è aggiudicato uno dei pacchetti dei diritti tv del calcio italiano. L'avvio del campionato è stato contrassegnato da problemi di trasmissione, e che sia colpa della banda larga troppo stretta o dell'inadeguatezza del 'canale' Dazn a fronte delle richieste, le ...

Disservizi e spazzatura - Napoli non è una città per turisti : 'Ma è troppo bella' : I turisti vengono da ogni parte del mondo tanto che a Ferragosto l'85% delle stanze su Booking erano occupate. Passeggiano, mangiano, visitano e comprano di tutto. Anche i sanpietrini a 7 euro ...

Disservizi e spazzatura - Napoli non è una città per turisti : «Ma è troppo bella» : Davanti a una bella pizza fritta, al panorama spettacolare e alla simpatia degli abitanti, i turisti perdonano a Napoli tante cose e la amano comunque. Essere turista a Napoli non è la cosa...

DAZN chiede scusa per i Disservizi e spiega le problematiche : Scuse DAZN – Il CEO della piattaforma in streaming ha chiesto scusa per i problemi chiarendo molte inesattezze con la promessa di migliorare L’esordio di DAZN in Serie A è stato tutt’altro che esaltante con numerose critiche e disservizi nella prima gara tra Lazio e Napoli. Tante polemiche ed ironia sul web per il segnale scarso e con ritardi pesantissimi. Il CEO di DAZN, James Rushton, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha ...

Ragusa - Disservizio per villa Margherita : risolto in giornata : E’ rimasta chiusa ieri la villa Margherita a Ragusa, Chiavola: “la segnalazione dei cittadini e’ servita a sanare il disservizio in giornata.