Discord Store | da oggi è aperta la beta

(Di martedì 16 ottobre 2018)parte ufficialmente lapubblica del, al momento le funzioni disponibili sono ben lontane da quelle offerte dai concorrenti come GOG o Steam ma dopotutto si tratta solo di una.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la sezione First oncontiene una lista di titoli in esclusiva temporale su, abbiamo dunque Sinner: Sacrifice for Redemption, Minion Masters, Bad North, At Sundown e King of the Hat.Nitro è invece simile al Game Pass di Microsoft, per 10 dollari (c'è stato un aumento di prezzo) al mese sarà possibile usufruire di una serie di titoli (al momento solo 50) tra cui Soma e This War of Mine.Read more…