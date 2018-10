huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Differenza sulle differenze. Spadafora (M5S) contro la Lega: sui diritti 'no a un arretramento culturale' - ri_riick : RT @HuffPostItalia: Differenza sulle differenze. Spadafora (M5S) contro la Lega: sui diritti 'no a un arretramento culturale' - HuffPostItalia : Differenza sulle differenze. Spadafora (M5S) contro la Lega: sui diritti 'no a un arretramento culturale' - anna_salvaje : RT @micioruffi: @sonietta1311 A prescindere dal parere sulle bestemmie, riguardo al quale non sono d’accordo ma neanche ho certezza d’aver… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Preoccupato per il clima nel Paese, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con dealle Pari opportunità lancia l'allarme sul rischio di un "arretramento culturale". Vincenzoè uno dei consiglieri storici di Luigi Di Maio. Chiusa al momento la prima fase della partita della manovra, in un'intervista al Corriere della Sera il sottosegretario apre quella dei, marcando lafra 5 Stelle e."Nella maggioranza ci sono sensibilità culturali molto diverse, a cominciare dai. Noi dobbiamo restare alternativi alla, siamo una cosa diversa. Rincorrerli per mezzo punto percentuale in più non serve al Paese e non è coerente con il progetto del M5S.Immigrazione,Lgbt, affido condiviso. Sono molti i fronti che nei primi mesi si sono aperti e che hanno imbarazzato i 5 Stelle."Il contratto non prevede un ...