Dieselgate | Audi condannata a pagare una multa da 800 milioni di euro

(Di martedì 16 ottobre 2018) La procura di Monaco ha comminato unada 800diad, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato diper chiudere il contenzioso, precisando che questo avrà un “impatto negativo” sia sui conti distessa che su quelli del gruppo Volkswagen, di cui fa parte, per l’anno fiscale 2018. In questo modo, le indagini sul marchio automobilistico sono ufficialmente chiuse, come confermano in una nota i pubblici ministeri di Monaco: “Il procedimento amministrativo controAg aperto a causa dello scandalo diesel è con la ...