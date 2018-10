Di Maio tenta il blitz sulle pensioni alte ma Salvini lo ferma

Tria tenta di arginare Di Maio : 'Non faremo saltare i conti' : 'Assicureremo dal prossimo anno ad una accelerazione rispetto al passato della riduzione del debito', garantisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando alla platea del convegno del centro ...

MANOVRA/ Le virgole e le riserve pronte ad accontentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Ilva - Di Maio tenta il bluff. Ma finisce spalle al muro : Se 'delitto perfetto' c'è stato in casa Ilva , ora gli occhi dei 14.200 dipendenti, dei sindacati, degli enti locali e del mondo dell'industria sono tutti in attesa del sequel. Cosa ne sarà di Taranto ...

Dl Dignità - Di Maio : “Il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby” : “Il decreto Dignità appena approvato dal Senato è il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1-sistema 0″. Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in Senato subito dopo l’approvazione del decreto. “Sono contento di aver preteso le stesse cose che pretendevo quando ero all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ...