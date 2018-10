Di Maio : sui vitalizi detto fatto - promessa mantenuta : Roma, 16 ott., askanews, - "Bye bye vitalizi. detto, fatto. promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!". Lo scrive il ...

Di Maio sui manichini bruciati : “Avete diritto di urlare - ma non c’è bisogno di sgolarsi” : Il ministro pentastellato Luigi Di Maio risponde con un post su Instagram alla collera degli studenti in piazza: "I giovani hanno tutto il diritto di protestare, anche con toni forti perché per troppo tempo la politica è stata sorda ai loro bisogni. Possono anche andare oltre righe a patto di non andare contro la legge e di non usare violenza".Continua a leggere

Esposito - lo staffista di Di Maio che inciampa sui tweet omofobi : Si è fidato troppo della Rete e dei social. Proprio quelle fonti di informazione che i 5 Stelle ritengono più affidabili. Invece, per Enrico Esposito, giovane avvocato acerrano amico di...

Danilo Toninelli - troppe gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Manovra - scontro sui soldi Ma Di Maio fa bottino pieno : 'Q uanto al Def, nella maggioranza siamo in piena sintonia sulle risorse e le misure da adottare'. La palma per la dichiarazione più surreale di ieri se la è aggiudicata il ministro grillino Riccardo ...

Reddito di Cittadinanza - guerra sui fondi : Salvini “8 miliardi’/ Smentita Di Maio “sono 10” : come si attuerà : Reddito di Cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:08:00 GMT)

L'Upb smentisce Di Maio sui negozi aperti la domenica : "La liberalizzazione ha prodotto più occupazione" : La liberalizzazione degli orari commerciali in Italia ha avuto, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio,"un effetto espansivo sull'occupazione, più forte rispetto a quello medio associato alle riforme in altri paesi, come Francia, Germania e Finlandia". Il presidente delL'Upb, Giuseppe Pisauro, in un'audizione alla Commissione attività produttive della Camera sulle proposte di legge sugli orari di apertura ha ...

Di Maio risponde alle critiche sui festeggiamenti dal balcone di palazzo Chigi : Luigi Di Maio ospite nello studio di Non è l'arena risponde alle critiche mosse dopo i festeggiamenti svolti sul balcone di palazzo Chigi. 2 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Di Maio : 'Qualche istituzione europea gioca a fare terrorismo sui mercati' : 'Qualche istituzione europea gioca a fare terrorismo sui mercati. Non c'è nessuna motivazione che possa mettere in discussione il 2,4%. Siamo compatti'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Def - Tria non parteciperà all'Ecofin di domani. Di Maio : 'Ue fa terrorismo sui mercati' : 'Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia'. Lo precisa il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a margine di un incontro al Mise. Il ministro osserva che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri di governo per '...

Di Maio : "Ue fa terrorismo sui mercati" : Luigi Di Maio tira dritto. "Non c'è nessuna motivazione che possa rimettere in discussione il 2,4% - dice il ministro dello Sviluppo e vicepremier al termine dell'incontro con i sindacati sulla cig - ...

Di Maio : 'I ricorsi sui vitalizi? Non faranno una bella fine' : "I ricorsi contro i tagli dei vitalizi non faranno una bella fine". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio. Contro il taglio sono almeno un migliaio gli ex parlamentari che si sono appellati agli organi ...