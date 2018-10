Di Maio | ' Juncker? Parli pure | ha tempo sino a maggio'

Di Maio replica a Juncker : 'Noi andiamo avanti - a lui resta solo poco tempo' : Sprezzante risposta di Di Maio a Juncker: il presidente della Commissione europea, dice il vicepremier su Istagram, non può attaccare un Paese sovrano 'solo perché quel governo non è simpatico a lui e ...

Manovra - Juncker : "Da Italia deviazione inaccettabile". Di Maio : "Ha tempo fino a maggio" : MILANO - La commissione europea alza il muro a poche ore dall'invio da parte dell'Italia del Draft Budgetary Plan 2019 , il documento che riassume tutte le principali misure che il governo inserirà ...

Di Maio replica a Juncker : "Noi andiamo avanti - a lui resta solo poco tempo" : Sprezzante risposta di Di Maio a Juncker: il presidente della Commissione europea, dice il vicepremier su Istagram, non può attaccare un Paese sovrano "solo perché quel governo non è simpatico a lui e all'élite di cui fa parte" e può pure continuare a rivoltarsi contro la 'manovra del popolo' ma "gli rimane tempo ancora fino a maggio". "Oggi ...

Juncker : 'Per l'Italia situazione difficile'. Di Maio : 'Siete finiti' : L'Europa sembra aver scelto una linea più sobria nel maneggiare il caso Italia. Mentre da Roma, con un evidente occhio puntato sui sondaggi elettorali , che premiano la Lega, , ieri sono continuati a ...

Juncker evoca la Grecia ma Di Maio non arretra : "Tra 6 mesi l'Ue muore" : La lettera con cui la Commissione europea, in risposta a quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria, dà un giudizio fortemente negativo dei nostri piani di politica economica e sollecita il ...

Juncker contro Salvini e Di Maio : 'Sboccati'. La replica : 'Ue dei banchieri ha ore contate' : Nuovo scontro tra il presidente della Commissione europea Juncker e il ministro dell'Interno Salvini . 'Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa ...

Di Maio : "No piani B - questa Ue tra pochi mesi finirà" | Salvini : "L'Europa dei banchieri sarà licenziata" | Ma Juncker attacca : "In Italia situazione difficile" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier pentastellato ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna". Juncker: "Italia in situazione difficile, rispetti i patti". Ma Salvini rincara la dose: "Sarete 'licenziati'"

Def - Di Maio : «Non c'è nessun piano B - non si arretra davanti a Bruxelles» Juncker : 'Italia in situazione difficile' : «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles , adesso inizia la fase i discussione con la commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna. Non c'è nessun piano B». ...

Ue boccia il Def. Di Maio : «No a piano B» Juncker : «Difficile situazione per l’Italia» : Il vice premier: «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse alla Ue. Questa non deve essere una manovra che deve sfidare i mercati ma deve ripagare il popolo italiano di tanti torti subiti»

Juncker attacca Di Maio e Salvini : "Usano linguaggio sboccato" : Jean-Claude Juncker torna all'attacco dell'Italia dopo la bocciatura della manovra gialloverde da parte di Bruxelles. Il presidente della Commissione europea per l'ennesima volta ci va giù pesante. ...