Di fake news | Umanesimo e Bertold Brecht

Tutte le bugie e fake news di Luigi Di Maio da quando è al governo : ... 12/04/17, Bufala del tutto campata in aria nata da uninterpetazine errata di una veccha dichiarazione del procuratore di Messina, Fonte: Pagella Politica , Diverse migliaia di poliziotti risultano ...

fake news - Facebook affila le armi per bloccare lo spam politico durante le elezioni : Facebook (Immagine: Getty Images) Facebook inizierà a mettere al bando in modo più incisivo le Fake news di stampo politico che tentano di influenzare le elezioni di metà mandato, previste negli Stati Uniti il prossimo 6 novembre. Le misure messe in atto, così come enunciate con un comunicato ufficiale, verteranno soprattutto sull’analisi spasmodica di post e contenuti in genere che daranno informazioni false o poco chiare sui metodi e sui ...

Diego Fusaro : la fidanzata Aurora Pepa si dichiara “vergine” - ma è una fake news. Lui : “Una massa di creduloni” : “Una massa di creduloni che se le bevono tutte. Oggi vi abbiamo dato prova di chi sono i giornalisti e di come funziona la società dello spettacolo. La fantasia al potere”. Così il filosofo Diego Fusaro ha annunciato via Facebook che le rivelazioni sull’intimità di coppia fatte dalla sua fidanzata Aurora Pepa a La Zanzara, erano false. Ai microfoni della trasmissione di Radio24, la ragazza aveva infatti detto: “Lui studia dalla ...

Olio tunisino : “Ma quale fake news?” : “Non c’è più sordo di chi non vuole sentire”. La Confagricoltura siciliana, tirata in ballo dalle dichiarazioni rilasciate dal patron della “Oleifici Bono” di Sciacca che definisce come “fake news” l’allarme lanciato in occasione dello sbarco a Palermo di 800 tonnellate di Olio biologico tunisino (l’equivalente di quasi L milione di bottiglie), tiene a precisare nuovamente i contorni della ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che Bankitalia è un’autorità di controllo indipendente? : E’ vero che in Italia ci vuole una legge sulla legittima difesa perché altrimenti coloro che giustamente sparano ai ladri che minacciano la loro vita finiscono per anni e anni sotto processo tra angherie e odissee infinite? E’ vero che in Italia la Banca d’Italia è il principale o comunque uno dei principali controllori indipendenti dell’attività del governo e quindi ha tutto il diritto di dire la governo quali leggi fare ...

Vasco Rossi - fake news sul concerto/ La data non esiste : ma il nuovo singolo con Gaetano Curreri è realtà : Vasco Rossi ha condiviso una immagine, avvertendo gli estimatori di una fake news. Ed infatti, il cantautore di Zocca secondo il web, avrebbe dovuto suonare a Bologna...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:47:00 GMT)

fake news e spam politico : Facebook rimuove altri 800 profili critici : Facebook ha rimosso 559 pagine e 251 account rei di aver creato disinformazione, divulgato spam di natura politica e di rientrare nella categoria delle “attività non autentiche”, quindi non riconducibili a una persona o a un’entità specifica. Il capo della cyber-sicurezza di Menlo Park Nathaniel Gleicher ha sottolineato che: “Le persone necessitano di avere fiducia nei contatti che instaurano su Facebook, ecco perché le nostre policy bloccano ...

Osteoporosi : 6 fake news che circolano sul web : Non solo vaccini, dieta e cancro. Nel mirino delle bufale e delle false notizie che circolano su web e social network c’è anche l’Osteoporosi. In Italia colpisce oltre 4 milioni di donne e 1 milione di uomini; ogni anno causa più di 90 mila fratture del femore associate a fragilità ossea, ma resta ancora largamente misconosciuta e sottovalutata. In vista della Giornata mondiale dedicata che si celebra il 20 ottobre, gli specialisti ...

6 fake news sull'osteoporosi - 20 ottobre Giornata mondiale : Milano, 11 ott., AdnKronos Salute, - Non solo vaccini, dieta e cancro. Nel mirino delle bufale e delle false notizie che circolano su web e social network c'è anche l'osteoporosi. In Italia colpisce ...

Manovra - Borghi 'fake news sull incontro con gli investitori'. La replica di Repubblica 'Ci sono le prove' : Parla di 'Fake news' Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, leghista e teorico dell'uscita dall'euro. È la sua replica all'articolo con cui Claudio Tito, su Repubblica , ...

Di Maio accusa Repubblica di fake news - il bue che dice cornuto all’asino : Attacco a Repubblica, Luigi Di Maio insiste: “Non facciano le vittime”. Queste parole sono il segnale allarmante che qualcosa non funziona nella testa del vicepresidente grillino. La prima sensazione è che, alla fine dei conti, si comporti come un ragazzino viziato e ignorante che per stare al mondo riesce ad esprimersi unicamente attraverso i cliché dell’arroganza. “O con me o contro di me” è la declinazione retorica di un pensiero ...

Scandalo Ronaldo - spunta fuori il nome di Ruby Rubacuori. Ma lei si difende : “fake news” : Non si placa la bufera scoppiata attorno a Cristiano Ronaldo, dopo le accuse mosse dalla modella Kathryn Mayorga sulla presunta violenza sessuale subita in un hotel di Las Vegas nel 2009. “Ci sono altre tre donne che accusano Cristiano Ronaldo” rivela ora al ‘Sun’ Leslie Stoval, l’avvocato che rappresentata Mayorga e che ha avviato un’azione civile contro il calciatore al tribunale distrettuale di Clark ...

Caso molestie - Ruby : "Io con Cristiano Ronaldo? E' una fake news" : Milano, 9 ottobre 2018 - " Io con Ronaldo? E' una fake news ". Karima El Mahorough, meglio nota come Ruby, smentisce attraverso il suo avvocato Paola Boccardi, di avere avuto un rapporto sessuale con ...

Furto in appartamento - Macchioni : "sulla sicurezza il Sindaco si vergogni - non parli più di fake News" : Dopo il Furto di denaro e di una autovettura in una abitazione di viale Degli Esposti nel quartiere Borgo Venezia alcune settimane fa, è di martedì scorso l'ultimo episodio di cronaca. Complice l'...