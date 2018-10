Derby Nord-Sud sull' assegno di Stato

ilgiornale

: RT @SpartanoRN: 13 marzo 1999 derby finito 2-2 Coreografia Loro nave dei pirati La Sud risponde così Nave in vista!! Caricaaa!! Curva nord… - RespectxAcmilan : RT @SpartanoRN: 13 marzo 1999 derby finito 2-2 Coreografia Loro nave dei pirati La Sud risponde così Nave in vista!! Caricaaa!! Curva nord… - Ale_Scofield : #LaPartitaDelGiorno Milan-Inter 3-4 (2006/07). Il mio derby. Ero a San Siro la sera del 31 ottobre 2006. Terzo an… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma - Reddito di cittadinanza, ma senza trasloco.a misura della manovra 2019 tanto cara al governo gialloverde, soprattutto ai Cinque stelle, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, in primis quello legato all'ipotesi di "regionalizzazione" avanzata dal premier Giuseppe Conte e alla possibilità di rifiutare, come prima offerta di lavoro, un'occupazione troppo lontana da casa.Gli annuncia possibilità di modulare le offerte di lavoro in base alla distribuzione geografica hanno creato scompiglio, soprattutto dopo che La Stampa ieri aveva messo in discussione le stime del vicepremier Luigi Di Maio, lì dove per tranquillizzare l'alleato di governo leghista e l'elettorato delsul fatto che il reddito di cittadinanza non è una misura assistenzialista a beneficio del solo Mezzogiorno, il ministro pentastellato ha garantito che il 47 per cento delle famiglie destinatarie sarà ...