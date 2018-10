Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte | ' Non pensavo che fosse un uomo' il video

Boxe - Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte : il pugno in diretta tv è violentissimo! [VIDEO] : Il pugile Deontay Wilder tira un pugno, per provare la sua forza in diretta tv, alla mascotte, credendo fosse solo un pupazzo: il ragazzo all'interno viene messo ko e riporta la rottura della mascella ...

Boxe – Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte : il pugno in diretta tv è violentissimo! [VIDEO] : Il pugile Deontay Wilder tira un pugno, per provare la sua forza in diretta tv, alla mascotte, credendo fosse solo un pupazzo: il ragazzo all’interno viene messo ko e riporta la rottura della mascella Incredibile quanto successo negli studi televisivi di ESPN. Il pugile Deontay Wilder è stato invitato a dare una dimostrazione della sua forza, colpendo ‘per gioco’ la mascotte. Il pugile, ha preso la sfida un po’ ...

Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte/ Video - steso l'uomo all'interno del pupazzo con un pugno : Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte. Video, steso l'uomo all'interno del pupazzo con un pugno: ecco il violentissimo destro scagliato contro il pupazzo(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:48:00 GMT)

Deontay Wilder vs Tyson Fury - tre conferenze stampa per presentare il match dell'anno : Tre conferenze o, meglio, una grande conferenza stampa itinerante in tre citta'. Si parte da Londra, domani 1 ottobre; poi martedì 2 a New York e, infine, mercoledì 3 a Los Angeles. Mancano due mesi esatti al combattimento dell'anno valido per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi che Deontay Wilder dovra' difendere dall'assalto dell'ex campione del mondo, Tyson Fury. Il match si disputera' allo Staples Center di Los Angeles il prossimo 1 ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury - è ufficiale : si combatte l'1 dicembre : Le indiscrezioni di Lance Pugmire sul Los Angeles Times erano veritiere [VIDEO], ma non ne abbiamo mai dubitato. A poche ore di distanza dal match che ha visto Anthony Joshua confermare i propri titoli di campione del mondo dei pesi massimi ai danni di Alexander Povetkin [VIDEO] è arrivata la comunicazione ufficiale. Il contratto per il combattimento dell'anno solo il rematch tra Mayweather e Pacquiao [VIDEO] potrebbe essere di impatto mediatico ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury - è ufficiale : si combatte l'1 dicembre : pic.twitter.com/3gtjRJyj7A " BT Sport , @btsport, September 22, 2018 La sede è ancora incerta Non c'è ancora alcuna comunicazione ufficiale relativa alla sede del match, ma probabilmente anche in ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury potrebbe disputarsi il prossimo 1 dicembre (rumors) : Praticamente alla vigilia del match che vedra' Anthony Joshua mettere in palio le sue quattro cinture di campione del mondo dei pesi massimi a Wembley [VIDEO] contro Alexander Povetkin, ci sarebbe una data ipotetica per il mondiale WBC tra il campione Deontay Wilder e lo sfidante, ex campione mondiale, Tyson Fury. Secondo quanto anticipato da Lance Pugmire, cronista sportivo e grande esperto di boxe per il Los Angeles Times, il combattimento ...

Deontay Wilder - parla l'ex sparring Richard Towers : 'Colpisce 6 volte più duro di Joshua' : Stilisticamente non è impeccabile, anzi piuttosto discutibile. Ma se si parla di potenza pura, nessun peso massimo è come Deontay Wilder. Il parere è abbastanza autorevole, perché il pugile in questione ha 'assaggiato' i colpi del campione del mondo WBC, ma anche quelli del campione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e degli ex campioni Tyson Fury, Wladimir e Vitalij Klitschko. Stiamo parlando di Richard Towers, peso massimo britannico ...

Deontay Wilder - parla l'ex sparring Richard Towers : 'Colpisce 6 volte più duro di Joshua' : Il parere è abbastanza autorevole, perché il pugile in questione ha 'assaggiato' i colpi del campione del mondo WBC, ma anche quelli del campione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua e degli ex ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury - Eddie Hearn : 'Finché non li vedo sul ring non ci credo' : Il mondo della boxe è in attesa di una data che ancora non è stata fissata. Tutti hanno potuto vedere Deontay Wilder e Tyson Fury a Belfast, faccia a faccia, immediatatamente dopo il match in cui Fury ha sconfitto ai punti Francesco Pianeta [VIDEO]. Si sono dati appuntamento sul ring, sono ormai settimane che si parla di questo match che, a tutti gli effetti, sarebbe il più importante dell'anno e tra i più gettonati dell'ultimo decennio tra i ...

Boxe - UFFICIALE : Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder! Match stellare per i pesi massimi : Ora è davvero UFFICIALE: Tyson Fury affronterà Deontay Wilder in uno dei Match più attesi dell’anno. La super sfida tra lo statunitense attuale Campione del Mondo WBC dei pesi massimi e l’ex iridato WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina è ora realtà: mancano soltanto sede e data (si parla di Las Vegas a novembre) ma sicuramente i due pugili incroceranno i guantoni sul ring. L’ufficialità è arrivata ieri sera a Belfast ...

Tyson Fury vs Francesco Pianeta - sabato a Belfast : Deontay Wilder sarà a bordo ring : 'Wilder? Dopo mi occuperò anche di lui' La notizia della presenza di Wilder nella capitale nordirlandese è stata confermata dallo stesso campione del mondo WBC con un tweet. Belfast, Ireland tha #...

Tyson Fury vs Francesco Pianeta - sabato a Belfast : Deontay Wilder sarà a bordo ring : Tyson Fury torna sul ring, a poco più di due mesi di distanza dal facile combattimento contro Sefer Seferi, terminato dopo poche riprese con il ritiro dell'albanese. Stavolta l'avversario è certamente più ostico: l'italo-tedesco Francesco Pianeta in passato ha detenuto la cintura di campione europeo dei pesi massimi ed ha tentato per due volte la scalata al titolo mondiale, stoppato da Wladimir Klitschko nel 2013 e da Ruslan Chagaev due anni ...