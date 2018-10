Dentifrici fai da te | perché non sono efficaci

dilei

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ifai da te none con il tempo pospersino danneggiare i denti. Lo svelano gli esperti secondo cui le formule proposte dagli ambientalistiamiche della Natura, ma non del sorriso. Sul web infatti si trovano moltissime ricette per preparare a casa ilo, solitamente la formula è sempre la stessa e gli ingredientiglicerina, argilla bianca (o caolino) a cui vengono aggiunti bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale lenitivo e disinfettante. Questa miscela basta per pulire i denti e proteggerli? Secondo gli studiosi assolutamente no. Ifai da te nonsolamente in, ma posanche rivelarsi dannosi se vengono utilizzati per un lungo periodo. A causare il problema maggiore è la granulometria, ossia la dimensione dei granuli contenuti nella pasta, che hanno il compito di rimuovere delicatamente la placca. ...