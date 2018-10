Danni e maltempo | intervento di Nino Minardo

Il maltempo in Sardegna ha causato almeno 100 milioni di Danni : È di 100 milioni di euro la prima stima dei danni provocati dall'alluvione che la scorsa settimana si è abbattuta sul sud della Sardegna, causando una vittima. Intanto sull'isola è stata proclamata un'...

Maltempo Sardegna - al via la conta dei Danni : 5 milioni per le aziende : Ammontano a oltre 5 milioni di euro i danni causati dall’alluvione di mercoledì alle aziende agricole della Sardegna. E’ una prima stima che scaturisce dai dati raccolti da Coldiretti Cagliari. “E’ un dato ancora parziale, in aggiornamento – spiega il presidente provinciale Giorgio Demurtas -. Purtroppo i danni sono ingenti e non e’ possibile stabilirne l’entita’ in pochi giorni. Basti solo dire ...

Maltempo Sardegna - Uta conta i Danni : distrutta la viabilità secondaria : Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del Maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo. Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni ...

Maltempo Sicilia : allagamenti e Danni a Catania e provincia : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito nelle scorse ore anche Catania: si segnalano soccorsi a vetture in panne, allagamenti e crolli di intonaci. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno portato a termine 22 interventi di soccorso: i pompieri sono stati impegnati, oltre che a Catania, anche a Calatabiano, Mascalucia, Belpasso, Motta Sant’Anastasia. L'articolo Maltempo Sicilia: allagamenti e danni a Catania e ...

Maltempo Sicilia : Danni e disagi a Ragusa e Palermo - scuole chiuse a Modica : Violento temporale e forti raffiche di vento nella serata di ieri nel Ragusano: colpite principalmente le zone del litorale, Cava D’Aliga, Donnalucata. Il vento ha provocato numerosi danni, sia nei lungomari che nelle campagne. A Pozzallo chiusa al traffico via dell’Arno. Segnalati danni anche a Modica dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Pioggia per tutta la notte a Palermo: numerosi gli ...

Maltempo Sardegna : Danni a una scuola di Quartu - chiusa per 10 giorni : In seguito ai vari sopralluoghi mirati alla verifica della tipologia e dell’entità degli eventuali danni provocati dal recente evento meteorologico in Sardegna, in virtù delle disposizioni del Sindaco di Quartu Sant’Elena che aveva prorogato anche per venerdì la chiusura delle scuole di competenza comunale, sono emersi alcuni problemi nel plesso della scuola secondaria di primo grado di via Turati. L’Amministrazione ha pertanto ritenuto ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “desolazione e disperazione” - gravi Danni nelle campagne : Nel sud Sardegna si iniziano a quantificare i danni nelle campagne, a seguito dell’alluvione di due giorni fa, con 500 millimetri d’acqua caduti in 24 ore che hanno stravolto il paesaggio, “mandato in rovina centinaia di aziende“, distrutto strade e ponti, eliminato recinzioni. Coldiretti Sardegna parla di “milioni di euro di danni immediati“. Nel Sarrabus tante le aziende ancora isolate: numerosi i pastori, e ...

Maltempo Sardegna : milioni di euro di Danni nelle campagne : milioni di euro di danni immediati. Ma poi bisognera’ calcolare mancate produzioni e mancati guadagni. Coldiretti sta iniziando a fare i primi conti dei disastri nelle campagne causati da Maltempo e strade spazzate via da acqua e detriti. “Nel Sarrabus – denuncia l’organizzazione – sono tanti gli appezzamenti ancora isolati. Cosi’ come sono numerosi i pastori e gli allevatori di bovini, che non sono ancora ...

Maltempo Sardegna - l’acqua spazza via la strada provinciale : si aggrava la conta dei Danni : strada provinciale 1 da Santa Lucia a Santadi, nel Cagliaritano, distrutta e spazzata via per tre chilometri dalla forza dell’acqua. In alcuni tratti anche per tre metri di profondità. E’ il resoconto del sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal delegato per la viabilità della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Marcello. Le altre strade oggetto di verifica: Sp 91 direzione Capoterra chiusa, Sp2 libera dalla statale 130 fino ...

Strade allagate - Danni e vittime. Emergenza maltempo in Sardegna : È stata trovata morta la donna dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sardegna. L'auto su cui viaggiava con il marito e i figli è stata travolta da un'ondata di acqua e fango. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo ma per Tamara Maccario

Forte maltempo in Liguria con nubifragi nel savonese - si registrano i primi Danni : Forte maltempo sta colpendo in queste ore la Liguria, come previsto anche secondo l'allerta meteo della Protezione Civile (inizialmente gialla per tutta la regione, poi divenuta rossa per il ponente...

Sardegna - crolla un ponte sulla statale 195 : gravissimi Danni per il maltempo : Per oggi si prevede un'altra giornata di allerta rossa in tutta la Sardegna [VIDEO]. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'isola ha causato gravissimi danni: lungo la strada statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra è completamente crollato il ponte sul rio Santa Lucia. La situazione era gia' sotto esame da parte dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile, considerato che qualche chilometro prima del punto ...

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - Danni a Capoterra e gravi problemi di elettricità [FOTO] : 1/5 ...