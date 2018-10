D’Amato | appello affinché venga ripristinata Polizia in ospedali

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “Vogliamo rivolgere solidarieta’ e vicinanza per l’aggressione subita al medico di guardia in servizio questa notte presso l’Aziendaero-universitaria del Sant’Andrea che offrira’ il pieno supporto alla vittima. Si tratta di una vile aggressione nei confronti del personale sanitario”. “Voglio rivolgere unaffinche’no ripristinati al piu’ presto i posti dinegli, almeno quelli con maggiori accessi e afflusso per garantire la sicurezza dell’utenza e degli operatori stessi che ogni giorno, con passione e competenza, si spendono per il prossimo”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L'articolo D’Amato:in...