Dalla protesta dei medici alla Gardamarathon

Forte protesta del Sindaco di Scapoli per l'esclusione della S.P. 1 - ex S.S. 627 della Vandra - Dalla gestione Anas : Oltre al danno rappresentato dall'abbandono ormai da parte di tutti del progetto per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Isernia-Sora, che avrebbe dato un Forte impulso all'economia e ...