Dal volley al calcio | la rivincita del talento fa felice lo sport

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia in semifinale per la quarta volta - Dall’apoteosi di Berlino alla magia di Nagoya : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-2 al termine di una battaglia campale e si è così qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Un risultato eccezionale per la nostra Nazionale che era partita come possibile mina vagante della competizione e che ha fatto saltare il banco volando tra le quattro grandi del Pianeta. Un risultato incredibile per le ragazze del CT Davide Mazzanti che portano il nostro Paese per la ...

Volley - Revivre Axopower Milano - Riccardo Sbertoli premiato Dalla FIPAV Lombardia per l'oro ai giochi di Tarragona 2018 : Premiata anche la società Revivre Axopower Milano per il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione in campionato Il palleggiatore classe 1998 della Revivre Axopower Milano Riccardo Sbertoli, milanese ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade all’esordio : secco 3-0 subito Dalla Consar Ravenna : Brutta prestazione degli uomini di Andrea Giani: mai stata in partita, la PowerVolley è mancata in difesa, attacco e a servizio Inizia con una sconfitta il cammino della nuova Revivre Axopower Milano nella Superlega 2018-2019. Nell’anticipo della prima giornata del campionato andato in scena al Pala De Andrè di Ravenna, la formazione di Giani si arrende in tre set ai padroni di casa della Consar con i parziali 25-16, 25-14 e 25-15. Non c’è ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : il tabellone Dalla Final Six alla Finale. Date - programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di volley femminile entrano nel vivo, sono rimaste in corsa le migliori sei Nazionali che sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo. Si riparte da Nagoya (Giappone) con la Final Six in programma da domenica 14 ottobre a martedì 16 ottobre: le squadre qualificate sono state divise in due gironi da tre formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta, le prime due classificate di ogni gruppo ...

LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - primo set dominato Dalle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre tornano in campo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive e vanno a caccia del sesto sigillo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale, reduce dai netti successi su Turchia e Cina, ...

Mondiali Volley 2018 – Poker di successi per l’Italia : Turchia sconfitta in scioltezza Dalle azzurre : Quattro successi in altrettante gare per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 in Giappone: le azzurre superano in 3 set la Turchia Dopo le vittorie su Bulgaria, Canada e Cuba, l’Italia consolida il suo primato nel gruppo B con il quarto successo in altrettante gare. Le ragazze azzurre superano senza troppi problemi il primo ostacolo realmente degno di nota del girone, la Turchia allenata da Giovanni Guidetti, bronzo agli ultimi Europei e ...

Mondiali volley femminili 2018 - Italia schiacciasassi : Cuba asfaltata Dalle ragazze di Mazzanti : Mondiali volley femminili 2018, Italia vittoriosa su Cuba con un netto 3-0 che proietta le ragazze di Mazzanti in prima posizione nel girone eliminatorio Mondiali volley femminili 2018, l’Italia ha risposto ancora una volta presente in terra giapponese. La squadra di coach Mazzanti, nella sua terza uscita nel girone mondiale, ha domato senza particolare difficoltà Cuba, sconfitta con un netto 3-0 che dà ulteriore fiducia al gruppo ...

Beach volley - World Tour 2019 Qinzhou. Menegatti e Orsi Toth : inizia Dalla Cina la rincorsa alla qualificazione olimpica : E’ quella composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la prima coppia italiana ad iniziare il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici 2020. Il lungo viaggio inizia da Qinzhou, in Cina, con un torneo 3 Stelle che distribuisce un discreto numero di punti e nel quale le italiane sono teste di serie numero 3. Il torneo apre la serie di appuntamenti autunnali che prevede due tornei in Cina, uno molto importante a Las Vegas e uno in ...

Volley - inutile successo dell’Italia contro la Polonia : azzurri fuori Dal Mondiale. “Ma dovevamo vincere per i nostri tifosi” : Le speranze finiscono alle 21.41. Simone Giannelli serve una palla veloce a centro per Simone Anzani che schiaccia, ma viene murato. È il 25 a 14 per la Polonia. Le riserve biancorosse dall’angolo del campo entrano e festeggiano come se la partita fosse finita, invece è soltanto il primo set. Con lui finiscono anche le possibilità di andare in semifinale. La partita, alla fine, termina col risultato di 3-2 per l’Italia. La Polonia è prima. Oggi ...

Italvolley - vittoria amara : fuori Dal Mondiale a testa alta : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone Giannelli«Papà, non ho capito se abbiamo vinto o abbiamo perso». Un attimo di silenzio, poi il genitore prende in braccio il figlio e gli sussurra qualcosa in un orecchio. L’Italia ha battuto la Polonia, è vero, ma è comunque eliminata dai Mondiali di pallavolo: nel parcheggio del PalaAlpitour d Torino il clima non è dai migliori, a testimonianza che ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Siamo delusi - volevamo più del quinto posto”. Ivan Zaytsev : “Ripartiamo Dall’entusiasmo” : L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile concludendo al quinto posto il proprio cammino iridato. La nostra Nazionale non è riuscita nell’impresa contro la Polonia e si è così dovuta arrendere dopo aver perso nettamente. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Chicco Blengini: “volevamo provarci, sapevamo che sarebbe stato difficile. Questo quinto posto è ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Vittoria amara dell’Italia - che è uscita Dal Mondiale perdendo il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia avanti 1-2 - Italia ormai estromessa Dal torneo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...