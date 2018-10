Dal 2008 mai tanti investitori erano pessimisti su crescita

Colera : ultimo caso in Italia nel 2008 - importato Dall’Egitto : Sono poche decine l’anno e tutti importati i casi di Colera registrati nell’Ue negli ultimi anni, mentre in Italia l’ultimo paziente conosciuto risale al 2008, con un uomo di ritorno dall’Egitto. Sono invece passati decenni, confermano i siti dell’Iss e del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, dalle ultime epidemie. In Italia l’ultima importante epidemia di Colera risale al 1973 in Campania e ...

La disoccupazione in Italia negli ultimi dieci anni : i dati Dal 2008 - : Il tasso di disoccupazione è salito dal 6,7% del 2008 al 12,7% nel 2014, per poi assestarsi all'11,2% nel 2017. Dopo la crisi, la ripresa occupazionale è iniziata nel 2015. Per quando riguarda la ...

Albo d'oro Mondiali ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l'Italia non vince Dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l'olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro ...

Albo d’oro Mondiali ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l’Italia non vince Dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l’olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro dopo aver fatto la differenza sulla salita di Igls e sull’ultimo durissimo strappo. Il 38enne succede così a Peter Sagan che aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna iridata. Di ...

Dal 2008 l'indebitamento globale è cresciuto fino al 318 per cento del pil mondiale : Solo allora capiremo veramente se la struttura di regole che è stata messa in piedi sarà sufficiente a proteggere l'economia e la stabilità del sistema finanziario". Quello degli effetti distorsivi ...

Ecco come il Pd ha perso sei milioni di voti Dal 2008 a oggi : Sei milioni di voti persi in dieci anni. Per la precisione 5.958.242. Dal 4 marzo il Pd non pensa ad altro. E, soprattutto, continua a discutere e dividersi sulle domande che questa caduta libera porta con sé: come è stato possibile? Cosa abbiamo sbagliato? Com'è possibile recuperare gli elettori pe

Dalio - Bridgewater - : 'cautela sui mercati - prossima crisi peggiore del 2008 : Per l'investitore miliardario, Pechino sarà in grado di gestire la sua economia anche con 'qualche intoppo' nel breve termine. Ricevi aggiornamenti su Borse Lasciaci la tua e-mail:

Regione Lazio - esposto a Corte dei Conti : ‘Dal 2008 costi dei dipendenti oltre tetto fissato dal Mef. Valutare danno erariale’ : Quasi 53 milioni di euro in più rispetto alle indicazioni del ministero dell’Economia. Sono i soldi spesi dalla Regione Lazio per il personale delle strutture di diretta collaborazione dal 2008 al 2017. E il trend non accenna a diminuire visto che nel 2018 si supereranno i 7 milioni. Più del doppio del tetto annuale indicato dal Mef pari a 3,1 milioni di euro, cifra stabilita in reLazione all’accordo tra sindacati e Regione Lazio del ...

Costo dei permessi di emissione CO2 ai massimi Dal 2008 : L'Ets europeo, con l'adesione di 31 Paesi è il più grande al mondo nel suo genere e copre il 45% delle emissioni serra dell'Unione Europea. Nella figura in basso, l'evoluzione del Costo delle quote. ...

"Livelli mai così alti Dal 2008" Fiducia - Conte come Berlusconi : Governo Conte, primi cento giorni: bilancio molto positivo per l'esecutivo targato M5S-Lega secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli il 3 settembre e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Eurozona - disoccupazione ferma ai minimi Dal 2008 : Teleborsa, - Rimane stabile il mercato del lavoro dell'Eurozona . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EUROSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato a luglio all'8,2% , ...

Eurozona - disoccupazione ferma ai minimi Dal 2008 : Rimane stabile il mercato del lavoro dell'Eurozona . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, EUROSTAT,, il tasso di disoccupazione si è attestato a luglio all'8,2% , stesso livello del ...

Nel 2008 il Parlamento tentò di indagare sulle concessioni autostraDali - senza riuscirci : Il dibattito sulle concessioni autostradali - al centro della polemica politica dopo la tragedia di Genova - non è dunque nuovo alle cronache parlamentari. Nell'estate di dieci anni fa il Partito ...