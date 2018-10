Cucchi | generale Nistri | chi sa parli | l' Arma andrà fino in fondo

Ilaria Cucchi incontrerà il ministro Trenta insieme al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri : Mercoledì 17 ottobre il ministro della Difesa Elisabetta Trenta incontrerà Ilaria Cucchi e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. «L’incontro è stato fortemente voluto dal ministro Trenta e si svolgerà in sede al ministero», fanno sapere dalla Difesa....

Stefano Cucchi - il generale Nistri “L’Arma si scusa”/ Il comandante dei carabinieri “Prenderemo provvedimenti” : Stefano Cucchi , il generale Nistri “L’Arma si scusa” . Il comandante dei carabinieri annuncia “Prenderemo provvedimenti, ma l'Arma non ha perso dignità"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Cucchi - i due carabinieri accusati dal collega : 'Noi - traditi' - Il generale Nistri : 'Destituzione - ma non è violenza Stato' : I due carabinieri accusano Tedesco - La deposizione di Francesco Tedesco, dopo tanti anni da quei drammatici momenti, è considerata dai due colleghi come un atto di tradimento. I tre, Tedesco, Di ...

Caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula sull’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’ aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi . All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...

Cucchi - Generale Nistri : "Arma di scusa" : 11.25 "L'Arma si scusa sempre quando alcuni dei suoi componenti sbagliano e viene accertato che vengono meno al proprio dovere. Ci sono episodi esecrabili per i quali l'Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni suoi componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere anche nei confronti dell'Arma stessa". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, che intervistato su Radio Capital sul caso ...