Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga Ultime notizie | 1 milione di

Cristiano Ronaldo e Georgina - fuga d'amore a Parigi : concerto e cena sugli Champs-Élysées. I VIDEO : Pausa Nazionali, e pausa per davvero per CR7. Uno che non smette mai di allenarsi e che certamente l'avrà fatto anche in questi giorni di riposo, senza il suo Portogallo. Out dalle convocazioni, come ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez scatenati a Parigi - la coppia al concerto di Jason Derulo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si divertono a Parigi, la coppia al concerto di Jeson Derulo prima del prossimo impegno di campionato Nonostante la bufera mediatica che si è abbattuta su Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus pare non essere troppo preoccupato delle conseguenze della denuncia legale di Kathryn Mayorga contro di lui. CR7, prima del prossimo impegno di campionato, si è concesso un’uscita mondana con la ...

Real Madrid - la “confessione” di Modric su Cristiano Ronaldo e Zidane : Real Madrid, Modric si è visto spogliato del compagno più forte in squadra ed anche del tecnico Zinedine Zidane Il Real Madrid non ha iniziato col piede giusto questa annata con Lopetegui in panchina. D’altra parte, perdere Zidane e Cristiano Ronaldo non è certo una cosa da poco. Il faro della squadra adesso è certamente Modric, il quale ha parlato dei pesanti addii estivi in casa Madridista: “Non pensavo che Zidane andasse ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - l’avvocato fiducioso per il proseguo delle indagini : L’avvocato di Cristiano Ronaldo riferisce le sue impressioni sul caso che interessa il suo assistito: Peter Christiansen appare positivo per il proseguo della vicenda Cristiano Ronaldo sta attraversando una vera e propria bufera mediatica. Dopo la denuncia di Kathryne Mayorga, l’opinione pubblica tenta di capire di più su quello che sarebbe successo quella notte del 2009 a Las Vegas tra la donna che accusa CR7 di stupro e il ...

Modric : 'Cristiano Ronaldo è il più forte di tutti. Avrei voluto giocare con Zidane' : Dopo il premio Best Uefa, quello Fifa e il Pallone d'oro del Mondiale russo, Luka Modric è tra gli assoluti favoriti per il Pallone d'oro 2018. Dovesse vincere anche quello, dopo una stagione, la 2017-...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

Orgoglio di papà : «Che fenomeno il piccolo Cristiano Ronaldo!» : La famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoLa famiglia RonaldoC’è sempre un Cristiano Ronaldo in campo per la Juventus e quello piccolo segna più del grande. Cristiano ...

Modric elogia Cristiano Ronaldo : 'Di gran lunga superiore a tutti' : MADRID - ' Mi sarebbe piaciuto giocare al fianco di Zinedine Zidane ' . Luka Modric , che da Zizou è stato allenato al Real Madrid , confessa tutta la sua ammirazione per l'ex fuoriclasse francese, ...

"L'affaire Cristiano Ronaldo non cambierà i piccoli e grandi abusi di potere sulle donne" : Nell'anno del #MeToo – che ha travolto attori, politici, direttori d'orchestra, super chef, giornalisti – il calcio era rimasto piuttosto immune dalle accuse di molestie e violenze contro le donne. L'accusa di stupro a Cristiano Ronaldo, icona suprema dello sport più popolare del mondo, dirige la rivolta femminile nell'epicentro dell'immaginario maschile, il calcio, appunto, toccando un personaggio presente nella vita di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - l’attrice Ghenea : “ecco cosa fece con me” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale. Ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista a Vanity Fair la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. “Mi sembra incredibile tutto ciò. Ho fatto con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi ...

Cristiano Ronaldo - la difesa è d'oro : spesi 860mila euro per staff legale : MADRID Il maggiore conforto in questi giorni difficili gli viene da suo figlio Cristianinho, che a 8 anni emula i suoi prodigi in campo. Per mantenersi al riparo dalla tempesta provocata dal presunto...

Juventus - Torricelli : “Bonucci-Caldara? Non mi è piaciuto. Su Cristiano Ronaldo…” : Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus con il quale ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia e Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “News.direttagol” riguardo i bianconeri e il mercato superlativo fatto nella sessione estiva. L’ex terzino ha parlato […] L'articolo Juventus, Torricelli: ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Orgoglio di papà - CR7 posta su Instagram il gran gol Cristiano Ronaldo Junior nei pulcini della Juve : Un colpo di tacco per saltare l’avversario, suolata a rientrare per evitare il portiere e tocco d’esterno in rete: una rete alla Cristiano Ronaldo per Cristiano Ronaldo Junior. La mostra al mondo intero proprio il fuoriclasse portoghese, nelle vesti di un papà Orgoglioso che carica sui social i gol di suo figlio, numero 7 di una delle formazioni dei pulcini 2010 della Juve. L'articolo Orgoglio di papà, CR7 posta su Instagram il gran gol ...