Costa | bene idea Zingaretti di superare incenerimento a Colleferro

Napoli - Fabian Ruiz e quella voglia di far bene : “io Costato troppo? Dimostrerò il mio valore” : Fabian Ruiz pronto al debutto con il Napoli dopo l’infortunio: lo spagnolo ha tanta voglia di far bene e di ‘giustificare’ i 30 milioni spesi per il suo acquisto “Il Napoli ha fatto un grande sforzo sborsando 30 milioni per me e ora devo ripagarlo in campo. Più che una paura è una motivazione in più per dimostrare di valere quella cifra“. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz in merito alla ...