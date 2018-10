Così M5s e Lega hanno trovato l' accordo per la manovra 

agi

: #14ottobre: 11 anni fa nasceva il #PD. Ripartiamo dalle ragioni e dagli obiettivi originari: tenere insieme crescit… - pierofassino : #14ottobre: 11 anni fa nasceva il #PD. Ripartiamo dalle ragioni e dagli obiettivi originari: tenere insieme crescit… - AndreaMarcucci : È ufficiale, il governo vota no alla mozione #Pd. Il furto a 96 comuni sul #bandodelleperiferie è così cosa fatta.… - ilfoglio_it : Il #M5S reintroduce i lavoratori socialmente utili travestiti da #redditocittadinanza la #Lega mette il timbro e ac… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della cosiddetta pace fiscale e sulle pensioni d'oro, M5s eraggiunto la difficile intesa nel pomeriggio, durante un vertice di circa due ore e mezza che ha preceduto il Cdm, slittato di un paio d'ore. Il partito di Matteo Salvini ha incassato il via libera alla 'pace fiscale' concedendo in cambio il proprio lasciapassare al taglio delle pensioni d'oro. Conte: "Nessun condono ma definizioni agevolate" Nessun ...